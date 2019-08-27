В Белгороде юных техников соберут Rukami

14 и 15 сентября впервые в Белгороде состоится крупнейший фестиваль идей и технологий Rukami, направленный на популяризацию технического творчества и профессий будущего. Гостей и участников фестиваля фестиваля ждет «Концерт для смартфонов» Андрея Бундина из Санкт-Петербурга, выступление МаксаDetal со своими электронными инструментами, проекты кузнеца Андрея Константиновского, робофутбол и робоборьба сумо, печать на 3D-принтерах, сборка бюджетного ПК своими руками, состязания по управлению квадрокоптеров, сбор на открытой площадке большого розового единорога (символ стартапов дороже одного миллиарда долларов) высотой 4-5 метров, выставка авто-мотоэкзотики, чемпионат по киберспортуCounter-StrikeGlobalOffensive, а также шоу воздушных шаров «Воздухоплаватели Белогорья».

Программа фестиваля будет насыщена различными мастер-классами, воркшопами, интерактивами, хакатонами, инсталяциями, а также занимательными лекциями о будущих технологиях.В качестве лекторов выступят и зарубежные участники из Ирландии и Великобритании.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции, посвященной предстоящему событию менеджер по работе с регионами Фонда поддержки проектов НТИ Татьяна Играева, фестиваль в этом году проходит в 10 регионах России, отобранных в результате конкурса. В том числе, в Челябинске, Нижнем Новгороде, Казани, Туле, Екатеринбурге, Москве (ВДНХ) и Белгороде. Причем Rukami в Белгороде будет закрывать сезон этого года, так как общероссийский фестиваль в Москве пройдет 31 августа и 1 сентября.

По словам куратора проекта Ивана Колодия, в настоящее время на фестиваль в Белгороде зарегистрировано более 100 участников со своими проектами. Притом будет представлена почти вся область, где техническое творчество продолжает развиваться: белгородский детский технопарк «Кванториум», станция юных техников из Губкина и Старого Оскола, а также Нового Оскола.

Кстати, новооскольские ракетомоделисты известны далеко за пределами Белгородской области. Буквально на днях, 25 августа один из воспитанников стал чемпионом мира на соревнованиях в Румынии.

«Это не будет просто выставка. Концепция фестиваля состоит в том, чтобы любой посетитель, взрослый или ребенок, мог подойти к любому шатру или столу и сделать что-то своими руками: смастерить, прикрутить, пилить. Мы верим, что получится какой-то очень интересный проект, когда происходит такое слияние разных направлений творчества, - рассказал Иван Колодий.

На фестивале будет представлен самый широкий спектр технического творчества – от мастер-класса на токарном станке до робофутбола. Также предусмотрена специальная программа для руководителей кружков. Для них 6 и 7 сентября пройдет семинар, на котором расскажут, как можно монетизировать эту деятельность: получить грант, заинтересовать спонсора и т.д.

Напомним, что фестиваль Rukami является частью федерального проекта по развитию кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).