2019-08-28T20:05:20+03:00
Общество

Владимир Шухов и его знаменитая телебашня увековечены в аэропорту Белгорода

В день рождение великого архитектора и ученого открылось памятное панно
Никита Пасмурный
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Белгородский аэропорт украсило панно с изображением инженера Шухова.Белгородский аэропорт украсило панно с изображением инженера Шухова.Фото: Никита Пасмурный
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Сегодня, 28 августа, в день рождения великого архитектора и ученого, открылось памятное панно с изображением Владимира Шухова. Теперь Владимир Григорьевич вместе со своей знаменитой телебашней встречает всех пассажиров, вылетающих из Белгорода, на входе в аэропорт.

31 мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имени великого земляка аэропорту. Его кандидатура победила в голосовании в рамках проекта «Великие имена России», в результате которого имена великих россиян были присвоены 45 воздушным гаваням различных городов России.

В процессе голосования на первом этапе, помимо Шухова, были предложены имена генерала армии Николая Ватутина, героев-летчиков Великой отечественной войны Алексея Маресьева, Григория Левина, Никиты Кононенко, летчика-космонавта СССР Георгия Берегового, пионера отечественной авиации и кинорежиссера Николая Анощенко и первого белгородского губернатора Юрия Трубецкого. В шорт-лист попали имена Владимира Шухова, Николая Ватутина и Алексея Маресьева.

На торжествах по случаю открытия памятного панно губернатор Евгений Савченко сказал:

– Люди проголосовали за Владимира Шухова. Это был выбор подавляющего большинства белгородцев. Почему так? Ответ лежит на поверхности – у людей, общества появился запрос на инновации, на инноваторов, на изменения. А Шухов, как раз и был человеком гениальным, он был новатором и, как бы мы сегодня сказали, инноватором. Он был универсалом во многих областях: в технике, науке, архитектуре, дизайне. Его идеи востребованы до сих пор, он является нашим современников, он связал эпохи своими открытиями, а это удел гениев. Уверен, что его имя больше всего подходит к авангардному облику аэропорта Белгорода. Для каждого, кто будет прилетать сюда, особенно в первый раз, аэропорт будет ассоциироваться с именем Шухова, и это значит, он пребывает на территорию инноваций, передовой во всех смыслах области.

В день рождения великого архитектора и ученого открылось памятное панно с изображением Владимира Шухова. Фото: Никита Пасмурный

В день рождения великого архитектора и ученого открылось памятное панно с изображением Владимира Шухова.Фото: Никита Пасмурный

Петр Нужный, более 20 лет руководивший белгородским аэропортом отметил:

–Торжественное открытие проходит накануне еще одного большого для нас праздника – 30 августа исполняется 65 лет со дня открытия нашего аэропорта. Тогда на чистое поле приземлились три самолета. Они приземлились на благодатную почву. Авиапредприятие развивалось в советское время, пережило лихие 90-е, когда из 18 подобных предприятий в ЦФО, осталось только четыре. А в настоящее время, после открытия нового здания, аэропорт соответствует всем требованиям, в том числе, международным.

В Белгороде торжественно открыли панно на здании аэропорта. Фото: Никита Пасмурный

В Белгороде торжественно открыли панно на здании аэропорта.Фото: Никита Пасмурный

ИСТОЧНИК KP.RU

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