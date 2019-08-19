Житель Белгорода запустил в машину полиции урну

Как сообщает проект Baza, на парковке одного из торговых центров Белгорода сегодня произошел инцидент. Видео, которое разместила Baza, подтверждает, что житель Белгорода прямо на парковке запустил тяжелой урной в машину полиции. Интернет-издание пишет, что «житель Белгорода устроил необычный квест на разрушение прямо на парковке местного торгового центра: бросайся урной в машину полиции, разбей лобовуху и сядь».

Но «бросанию урной», как понятно из видео, предшествовали с другие попытки «нападения» на машину со стороны разъяренного мужчины. Так, он в сердцах бросает в авто окурок. Видно и то, что разбушевавшегося гражданина пытаются остудить немногочисленные свидетели инцидента.

Пока не одно из силовых ведомств Белгорода не признало свой автомобиль. От представителей торговых центров Белгорода также не поступало жалоб в компетентные органы. Так что, выпустив пар, житель Белгорода, может отделаться легким испугом. Машина, кстати, не так уж и пострадала.