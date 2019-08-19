2019-08-19T20:02:25+03:00
Общество

Житель Белгорода запустил в машину полиции урну

Инцидент произошел на одной из парковок торгового центра
Ирина ТАРАСОВА
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На одной из парковок зарбушевавшихся мужчина запустил в машину полиции урну. Скриншот видео.На одной из парковок зарбушевавшихся мужчина запустил в машину полиции урну. Скриншот видео.Фото: принтскрин видео.
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Как сообщает проект Baza, на парковке одного из торговых центров Белгорода сегодня произошел инцидент. Видео, которое разместила Baza, подтверждает, что житель Белгорода прямо на парковке запустил тяжелой урной в машину полиции. Интернет-издание пишет, что «житель Белгорода устроил необычный квест на разрушение прямо на парковке местного торгового центра: бросайся урной в машину полиции, разбей лобовуху и сядь».

Но «бросанию урной», как понятно из видео, предшествовали с другие попытки «нападения» на машину со стороны разъяренного мужчины. Так, он в сердцах бросает в авто окурок. Видно и то, что разбушевавшегося гражданина пытаются остудить немногочисленные свидетели инцидента.

Пока не одно из силовых ведомств Белгорода не признало свой автомобиль. От представителей торговых центров Белгорода также не поступало жалоб в компетентные органы. Так что, выпустив пар, житель Белгорода, может отделаться легким испугом. Машина, кстати, не так уж и пострадала.

Житель Белгорода бросил урну в машину полиции.Мужчина устроил необычный квест прямо на парковке местного торгового центра

ИСТОЧНИК KP.RU

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