6 сентября Алексеевский суд рассмотрит ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева

Из сообщения, которое появилось на сайте Алексеевского районного суда Белгородской области, стало известно, что скандально известные футболисты могут получить освобождение раньше срока. В информации сказано, что рассмотрение ходатайств адвоката в интересах осужденных Александра Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева назначено к рассмотрению на 6 сентября 2019 года. Ходатайства будут рассматриваться на выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области с 9.00.

Напомним, что футболисты подали документы на условно-досрочное освобождение 2 августа. 5 августа Алексеевский районный суд затребовал их документы. Также ранее сообщалось, что футболисты должны получить положительные характеристики от начальника ИК №4, которые могут повлиять на положительное рассмотрение дела об УДО..

Полузащитник Павел Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом отбывают наказание в ИК №4 за участие в драках в центре Москвы. До окончания срока у обоих осталось несколько месяцев: Мамаев должен освободиться из колони 6 ноября, Кокорин – месяцем позже.