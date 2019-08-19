2019-08-19T15:32:29+03:00
Спорт

6 сентября Алексеевский суд рассмотрит ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева

Футболисты могут получить свободу еще до окончания срока
Ирина ТАРАСОВА
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6 сентября Алексеевский суд рассмотрит ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева.6 сентября Алексеевский суд рассмотрит ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева.Фото: "КП" Архив
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Из сообщения, которое появилось на сайте Алексеевского районного суда Белгородской области, стало известно, что скандально известные футболисты могут получить освобождение раньше срока. В информации сказано, что рассмотрение ходатайств адвоката в интересах осужденных Александра Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева назначено к рассмотрению на 6 сентября 2019 года. Ходатайства будут рассматриваться на выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области с 9.00.

Напомним, что футболисты подали документы на условно-досрочное освобождение 2 августа. 5 августа Алексеевский районный суд затребовал их документы. Также ранее сообщалось, что футболисты должны получить положительные характеристики от начальника ИК №4, которые могут повлиять на положительное рассмотрение дела об УДО..

Полузащитник Павел Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом отбывают наказание в ИК №4 за участие в драках в центре Москвы. До окончания срока у обоих осталось несколько месяцев: Мамаев должен освободиться из колони 6 ноября, Кокорин – месяцем позже.

Команда Кокорина и Мамаева провела матч против клуба ПФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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