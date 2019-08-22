В Воронцовском дворце Крыма звучала музыка и песни белгородского оркестра

Оркестр русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии под управлением главного дирижера, заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова и солисты из Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы выступили в городах Республики Крым. Выступления музыкантов с 10 по 16 августа крымчане и отдыхающие могли услышать на территориях Воронцовского дворца в Алупке, музея-заповедника «Судакская крепость, на театральном пространстве в Артиллерийской бухте Севастополя, а также в концертных залах Феодосии и посёлка Симеиз.

Фото Евгения Крамского.

В концерты вошли фантазии на русские темы, сочинения композиторов из Татарстана, Башкортостана, армянская музыку, украинские мелодии, музыка народов Сибири и Якутии, а также патриотические песни. Также гости выступлений познакомились со звучанием русских инструментов. Гусли звончатые представил один из самых именитых профессиональных гусляров Константин Шаханов из Санкт-Петербурга, гитарную музыку – лауреат престижных международных конкурсов Юрий Алешников из Москвы, мелодии для Пан-флейты исполнил Михаил Пидручный. Вера Токаева продемонстрировала возможности домры, баян в руках виртуоза Александра Сахарчука и балалайка Никиты Бобрышова показали свой потенциал. Также жители Крыма насладились колоритными мелодиями на инструментах курай и дудук в исполнении Рамила Гайзуллина из Уфы и Карена Вирабяна из Белгорода. Патриотические и народные песни прозвучали в исполнении солистов филармонии: народного артиста РФ Евгения Григорьева, лауреата международных конкурсов Ивана Белыша и Веры Цукаленко.

Фото Евгения Крамского.

Белгородцы также смогут услышать выступление оркестра. Концерт состоится уже 8 сентября в парке Победы. Осенью программу также посетят жители Губкина и Старого Оскола. Кроме того, планируется запись компакт-диска с музыкой народов России, который передадут учащимся Детских музыкальных школ и Детских школ искусств, а также в социальные учреждения Белгорода и Белгородской области.

Гастроли состоялись в рамках проекта «Великая Россия — единая семья. Песни и музыка народов России», который организован Белгородской государственной филармонией совместно с НКО «Хорошие идеи», при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура».