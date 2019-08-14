В Белгороде определили победителей специальной лиги Международного инженерного чемпионата «Case- in»

Компания «Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» провела в Белгороде конкурс среди стройорядовцев-студентов спузов в рамках специальной лиги Международного инженерного чемпионата «Case-in». Очная защита прошла на базе БГТУ им. Шухова.

В приветственном слове главный специалист сектора развития и социальной поддержки персонала департамента управления персоналом «Россети Центр» Денис Черных отметил, что конкурс организован в рамках подведения итогов шестого сезона студенческих энергоотрядов, а участие в нем – огромный опыт, который позволит ребятам лучше узнать свою профессию, научиться работать в команде.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- В этом году в студотряды мы пригласили студентов более 60 средних профессиональных учебных заведений страны и смогли максимально привлечь их к работе по основным бизнес-процессам компании: задачам техблока и реализации услуг. Мы считаем, что главное в работе энергетика – умение принимать обдуманные, взвешенные решения и обосновывать их расчетами, чем ежедневно занимаются сотрудники компании. Чемпионат данной практике учит, – подчеркнул он.

Директор института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. Шухова Александр Белоусов напомнил студентам о том, что они стоят на пороге выбора дальнейшей профессиональной траектории:

- Мероприятия такого характера помогут вам сориентироваться во все возрастающем широком мире цифровых технологий и выбрать точный вектор применения своих способностей.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

За 7 дней до защиты студенты получили задания, связанные с оценкой и развитием комплекса диагностики силовых трансформаторов и линий электропередачи, используемых на электросетевых объектах ПАО «Россети». Обращение к теме диагностики обусловлено жесткими требованиями законодательства к обеспечению энергобезопасности и энергоэффективности электросетевого оборудования Единой национальной электрической сети. Не менее важной становится диагностика в процессе реализация концепции цифровой трансформации электросетей. Ребята подготовили презентации на основе решенных кейсов и защитили их перед экспертами. Работу участников оценивали руководители подразделений Белгородэнерго и преподаватели БГТУ им. Шухова.

Как отметил председатель жюри, заместитель главного инженера по управлению производственными активами и развитию Белгородэнерго Сергей Романов, конкурсанты продемонстрировали неплохие знания и умение в командной среде достигать оптимальных результатов.

- Все, что ребята сегодня получили, очень пригодится им в «цифровом» будущем, – отметил он. Мощный задел на перспективу увидели в чемпионате и сами участники, отметив, что почерпнули много полезной информации, как в процессе решения кейса, так и во время выступления коллег.

В итоге победителем специальной лиги Международного инженерного чемпионата «Case-in» стала команда студотряда Ярэнерго, в контуре «Россети Центр и Приволжье» - Мариэнерго. Серебряные призеры – бойцы СЭО Белгородэнерго (Россети Центр) и Кировэнерго (Россети Центр и Приволжье). Бронзовую награду завоевали команды Воронежэнерго (Россети Центр) и Калугаэнерго (Россети Центр и Приволжье).

Следующий этап специальной лиги чемпионата пройдет 15 августа в Ивановском государственном энергетическом университете. Решать кейсы здесь будут уже студотрядовцы - студенты высших учебных заведений 20 регионов страны.