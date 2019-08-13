Белгородский батюшка полгода спасал чукчей от добровольной смерти

Отец Алексий не первый белгородский священник, который отправляется с миссией на Чукотку. Но даже будучи готовым к суровым испытаниям природой Севера, священник сознается, что одно дело слышать из рассказов, читать о прекрасном и суровом Чукотском крае. И совсем другое – испытать на себе температуру -35, леденящий ветер, когда передвигаться можно только в лыжной маске, а выступающие слезы замерзают прямо на лице. И все это в течение длительного времени. Провести на Чукотке батюшке довелось шесть месяцев.

ЗА ПОЛГОДА – НИ ОДНОГО СУИЦИДА

– Я уезжал домой, закончив свою миссию, поздней весной. Здесь, в Белгородской области, в это время – уже лето. А на мне зимняя куртка, теплая обувь, – рассказывает батюшка.

Но не климат стал испытанием для священника. Среди местного населения основной проблемой, вернее, проблемами, являются пьянство и суицид.

Отец Алексий поведал, что ситуация усугубляется еще и тем, что такой уход из жизни – это что-то из далекого языческого прошлого, но при этом все еще нередко встречается среди местного населения.

– До моего приезда, буквально за несколько месяцев, был случай в районе, когда в один день случилось четыре таких происшествия. И с этим мне пришлось бороться все шесть месяцев моей миссии. Насколько успешно? Скажу только, что за время моего пребывания на Чукотке не случилось ни одного.

ДЕВОЧКА ПОПРОСИЛА ПОМОЧЬ РОДИТЕЛЯМ

Еще одна проблема среди местного населения – пьянство. Отцу Алексию удалось объехать весь Чукотский район. Зачастую преодолевая сотни километров на вездеходе, сквозь пургу и леденящий ветер. Вспоминает, как однажды они 19 часов добирались до села Нешкан. Священника многие жители в этом селе воочию видели впервые. Привезли тогда выставку «Здоровье нации», устроили показ фильма, прочитали курс лекций.

Кроме детей, на встречи со священником, которые проходили в школах самых дальних сел Чукотского района, приходили и взрослые. Собирались, бывало, что и по 80-100 человек. Целыми семьями.

– Среди местного населения, как правило, каждая вторая семья – многодетная. И, увы, даже в таких семьях проблема алкоголизма стоит очень остро. Ко мне на одной из таких встреч подошла совсем юная девочка. Робко так попросила, чтобы я помог ее родителям бросить выпивку, поговорил с ними, повлиял как-то на маму и папу. Это как же все далеко зашло, что дети пытаются воспитывать своих родителей…

КУПАЛСЯ В ГОРЯЧЕМ КЛЮЧЕ

Малыш впервые видит священника и слышит добрые слова в свой адрес. Фото из архива отца Алексия.

Батюшке активно помогали в его миссии. Вместе с администрацией района, его главой Ларисой Юрочко, начальником отдела образования Ларисой Безбородовой в составе комиссии отец Алексий побывал в самых дальних уголках Чукотского района. При температуре -35, в ветер и пургу добирался до домов, где священника встречали, как некое чудо. Чего только стоит встреча с маленьким мальчиком, который, как завороженный, смотрел на крест, что висел на груди отца Алексия. А когда священник предложил малышу подержать крест в руках, не сразу поверил, что до него можно дотронуться. Помощь детям, которые вынуждены жить в таких условиях, требуется незамедлительная. И белгородский батюшка, как мог, помогал им. И, конечно, вместе с администрацией района участвовал в мероприятиях, направленных на решение проблем детей из неблагополучных семей.

Вместе с новым будущим Чукотки. Фото из архива отца Алексия.

Духовно-просветительская работа, которую все эти полгода вел отец Алексий, ее важность, а главное – действенность при решении проблем, объединили миссию батюшки с работой местной власти. Взаимопомощь на Севере – великое дело.

Как-то к отцу Алексию подошла ученица старших классов с просьбой ее покрестить. Девочка решила сама принять христианство, уверовав в добро.

– Суровый климат и внешнее неблагополучие отступает, когда начинаешь общаться глаза в глаза с детьми, со взрослыми, которые так напоминают детей своей доверчивостью. Меня готовы были слушать еще и еще. Такой отклик дорогого стоит.

У горячего озера среди сплошных льдов. Фото из архива отца Алексия.

Навсегда останутся в памяти отца Алексия крещенские купания. Добирались до горячих ключей группой на огромных вездеходах. Даже на таком транспорте неблизкая дорога показалась тяжелой, но усилия того стоили, когда приехавшие окунулись в горячую воду. Вокруг глыбы льда, а в купели чувство очищения и приобщения к чему-то вечному. Сказочная природа, душевное умиротворение и благодать…

Со своей миссии на Чукотку отец Алексий привез благодарственное письмо, адресованное на имя Белгородского и Старооскольского митрополита Иоанна. Начальник отдела образования и молодежной политики Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа Лариса Безбородова пишет: «Наш район очень сложный в социальном и духовно-нравственном плане. В районе 6 сел. Большое количество детей и подростков проживают в малоимущих, многодетных и неблагополучных семьях, где родители пьют, не работают, ведут асоциальный образ жизни.

Впервые в нашем районе появился священник, который посетил все отдаленные села, провел встречи с детьми и их родителями, побывал в неблагополучных семьях. От лица всех педагогов и жителей района выражаю огромную благодарность за направление к нам отца Асексея Музычина и надеюсь на его возвращение в район для продолжения сотрудничества».

…Сегодня отец Алексий, как и прежде, служит на Белгородской земле. Но со своими крестниками, а таких за время миссии на Чукотку появилось у него немало, он активно общается. Помощь священника, считает батюшка, не должна прерываться…