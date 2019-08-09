«Открытие»: льготы для бизнеса

Программа предусматривает субсидирование кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по льготной ставке до 8,5% годовых. Максимальная сумма финансирования на оборотные цели составит 500 миллионов рублей на срок до 3 лет, на инвестиционные - 1 миллиард рублей до 10 лет.

Для организаций, занимающихся развитием внутреннего и въездного туризма, а также для гостиниц и предприятий общественного питания сумма увеличена до 2 миллиардов рублей.

Срок действия Программы до 2025 года.

- Поддержка малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений в работе банка. Участие в Программе Минэконоразвития позволит и дальше создавать комфортные условия для работы наших предпринимателей, - отметила заместитель директора департамента кредитных продуктов и технологий ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Елена Куроптева.

Финансирование предоставляется на приоритетные отрасли экономики: в сельском хозяйстве, производственном секторе, строительстве, в области информации, транспорта и связи, здравоохранения и утилизации отходов, в сфере общественного питания и бытовых услуг, в области образования, культуры и спорта.

Предприятия сферы торговли, могут привлекать льготное финансирование на инвестиционные цели, а для торгового предприятия, работающего в моногороде, в Дальневосточном или Северокавказском федеральном округе возможно финансирование, в том числе, на цели пополнения оборотных средств.