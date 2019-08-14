О таком режиме, как в белгородской колонии, может мечтать каждый тренер

10 августа команда исправительной колонии № 4 Алексеевки Белгородской области на своем поле сыграла товарищеский матч с командой белгородского клуба «Салют». В состав команды осужденных естественно вошли чемпионы России Павел Мамаев и Александр Кокорин, его брат Кирилл и другие заключенные, среди которых был участник дублирующего состава «Салюта» сезона 2010 года. Победив со счетом 4:2, выиграла команда Кокорина и Мамаева «Золотой Лев», доказав, что за колючей проволокой режим на пользу скандально известным футболистам.

ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ МАТЧ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

— Это не первый футбольный матч в этой колонии. Здесь регулярно проводятся игры между командами осужденных, между сотрудниками и осужденным, а также с командой города Алексеевки, — рассказал руководитель регионального управления ФСИН Игорь Видашев.

В феврале, когда обвиняемые еще находились в СИЗО-2 «Бутырка», полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев уже принимал участие в футбольном матче. Правда, без Кокорина, который тогда сослался на больное колено.

Понятно, что упустить шанс организовать матч с участием известных футболистов не могли и в областном управлении спецучреждениями. Тем более, что и срок ограничения свободы у игроков сборной России тоже ограничен. Так, Мамаеву осталось 3 месяца, Кокорину – 4 месяца. Да и 2 августа они подали в районный суд заявление об УДО, которое вполне могут удовлетворить. «Кокорин и Мамаев за время пребывания не допускали нарушений режима, активно принимают участие в общественной жизни», - отрапортовал руководитель областного УФСИН.

ИГРОКИ "САЛЮТА" УЖЕ ИГРАЛИ НА РАЗНЫХ ПОЛЯХ С ПАВЛОМ И АЛЕКСАНДРОМ

Естественно, на такое предложение сразу же откликнулись в футбольном клубе «Салют» Белгорода. Клуб был создан в 1960 году. За свою историю пережил смену нескольких названий («Цементник», «Спартак», «Котлостроитель»), спонсоров и расформирований. Сейчас «Салют» идет в середине турнирной таблиц ПФЛ - зона Центр. Среди игроков, прославивших белгородский клуб, можно отметить Валерия Масалитина - единственного форварда в СССР и России, кто забивал и 3, 4 и 5 голов в одном матче, двукратного чемпиона России Сергея Рыжикова (казанский «Рубин), да и Дениса Ткачука из резерва национальной сборной.

Игроки «Салюта» уже играли на разных полях с Павлом и Александром и не только. Так, Александр Агеев играл за футбольный клуб «Краснодар», когда там был Павел Мамаев. В рамках Кубка России белгородцы встречались с «Динамо», когда там был Кокорин.

Знает обоих футболистов и капитан «Салюта» Андрей Колесников. С Мамаевым играл в одном составе «Торпедо», а Александру Кокорина знает с детства, так как сам с Валуек. В детстве тренировались и играли вместе.

Фото пресс-службы УФСИН России по Белгородской области.

В КОЛОНИИ КОКОРИН и МАМАЕВ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Теперь-то Кокорин и Мамаенв понимают, что смогут выйти на волю уже до конца этого года, а то и раньше. Ведь Павел по контракту все еще играет за «Краснодар» и, по его словам, следит за играми команды, переживает за игроков, и получает от них постоянную поддержку.

Вообще о таком режиме, скорее всего, мечтает любой тренер: строгий распорядок дня и питания, вся команда живет в одном месте, отсутствуют всякие «элементов сладкой жизни» (алкоголь, ночные клубы, интернет и т.д.), проводятся каждодневные тренировки и есть действенная мотивация (дополнительные посылки, походы в ларек).

— Мы занимаемся каждый день. Никакого отбора в команду не было, каждый из ребят, кто тренируется по вечерам, мог принять участие в этом мачте. Тренер у нас шикарный, да и партнеры по команде – мужики серьезные, — рассказывал Павел Мамаев.

НЕ ВПЕРВОЙ ИГРАТЬ В "ЗОНАЛЬНОМ ПЕРВЕНСТВЕ" И КАПИТАНУ "САЛЮТА"

— Лет в 10-11 я выступал за команды одной деревни, мы играли в Валуйской колонии для малолетних, — рассказывал Андрей Колесников. — Неприятные ассоциации нахлынули и сейчас. Отличие от традиционных площадок мы почувствовали сразу. Несмотря на жару, повеяло каким-то холодком. При проходе тебя обыскивают, практически ничего с собой проносить нельзя. Да и вместо привычных футбольных фанатов и зрителей, 300-400 заключенных в робах.

Так как в колонии этот день объявили выходным, практически все осужденные присутствовали на матче и болели за свою команду. От такой поддержки «салютовцам» было не по себе…. Были и самодеятельные плакаты с надписями, прошедшими цензуру: «Золотой Лев – вперед!», «Золотой Лев – чемпион!».

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ О ЗОНЕ РАЗВЕЯЛИСЬ, КА ДЫМ

Также состав зрителей усилили и около 60 журналистов региональных и федеральных изданий. В большинстве своем их интересовал не спорт, а как живут и работают Кокорин и Мамаев в колонии, вернее, как живется «звездам» там, где из кино и сериалов сложились определпнные представления: «пахан на хате», «нещадная работа на лесоповале», «полотенце под ноги вновь прибывшему» и т.д.

Однако рассказанное футболистами в перерыве матча не вписалось в привычные «понятия».

— Камер тут нет, здесь это называют общежитием, двухъярусными кроватями. А не хватает, в первую очередь, свободы, здесь все по распорядку. Хотя пребывания в колонии изменило меня в лучшую сторону, подробности я оставлю при себе. Каждый день хорош, надо стараться радоваться жизни, есть храм, есть здоровье – это самое главное. Ведь здесь есть ребята, у которых сроки гораздо больше, чем у нас. На самом деле и в СИЗО и здесь много порядочных людей, — поделился Павел Мамаев.

— У нас подъем около шести, мы собрали постель, и пошли на работу. Не обязательно работать 8 часов, ты можешь сделать норму и за 3 часа и дальше пить чай. Мы работаем упаковщиками. Пакуем защитные костюмы для маляров. Сказали, что я заработал около 11 000 рублей, поэтому скоро (15 числа) пойдем забирать деньги. Многое из наших представлений о жизни на зоне – это миф, возможно, это было когда-то давно. Сейчас здесь такого в помине нет. Все стараются жить правильной жизнью, не было ни одного случая насилия. Сотрудникам колонии запретили у нас брать автографы. Мы пытаемся объяснить, что здесь нет ничего плохого, но в этом видят коррупционную составляющую, — рассказал Александр Кокорин.

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ, ОСОЮЕННО ТЮРЕМНЫЕ

Проигрыш «Салюта» спортивные журналисты объясняют объективно: непривычная обстановка, нестандартное поле, команда белгородского клуба накануне вечером проиграла в первенстве ПФЛ и готовилась уже в этот день к Кубку области, да и, как говорится, дома и стены помогают, особенно тюремные…

Однако капитан «салютовцев» считает по-другому.

— Против нас вышли опытные, профессиональные футболисты высокого уровня, члены сборной России, чемпионы страны. Вышла отлично подготовленная команда, смотивированная только на победу. Мамаев и Кокорин не просто вышли поиграть «для галочки», а навязали нам настоящую борьбу, особенно жестко проявил себя Павел Мамаев. В СИЗО у них не было особо возможности для занятия спортом, а здесь они тренируются каждый день и находятся в прекрасной форме. Я уверен, что, выйдя из мест заключения, они продолжат свою успешную футбольную карьеру, — отметил Андрей Колесников.