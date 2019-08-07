В Белгороде в день физкультурника будут соревноваться на ринге и на пилоне

Ежегодный спортивный праздник, посвященный празднованию 80-летия Всероссийского Дня физкультурника, пройдет в субботу, 10 августа сразу на нескольких площадках. Главной ареной спортивного праздника станет правый (ближний) берег Центрального городского пляжа.

Как рассказал руководитель городского управления по физической культуре и спорту Михаил Носков, на пляже в этот день пройдут соревнования по кроссфиту, акватлону, армспорту, вейкборду, перетягиванию каната, пляжному волейболу и бегу на версту. На этой площадке будет установлен и ринг, где состоятся поединки по капоэйре, джиу-джитсу и тайскому боксу.

Здесь же пройдет мастер-классы по танцам на пилоне, зумбе, йоге, силовой гимнастике, стрельбе из лука по 3D-мишеням. Для детей будет обустроен верёвочный городок, а также фигурные заезды на гироскутерах, в которых могут принять участие все желающие, независимо от возраста.

Центральным событием на главной площадке станет выполнение нормативов комплекса ГТО. Их может сдать любой участник, который зарегистрируется на официальном сайте ГТО и соответствующем мобильном приложении.

По словам координатора комплекса ГТО в регионе Дмитрия Мунтяна, планируется четыре норматива: прыжки с места в длину, отжимания, пресс и наклоны. За каждый пройденный этап будут выдаваться билет, который будет участвовать в розыгрыше призов. Среди них – сертификаты на покупку различных товаров или оказание услуг, и три главных приза – велосипед, электросамокат и смарт-часы.

Также на пляже в этот день пройдут и любительские соревнования по автозвуку. Как сказал их организатор Павел Носков, в этот раз участвовать смогут все желающие, даже с самой бюджетной аудиосистемой. Ожидается приезд участников из городов Белгородской области, Воронежа и Курска.

Ещё одной площадкой праздника станет Парк Победы. Здесь будет дан старт движению Паркран (ParkRun) в Белгороде. Паркран - Еженедельные бесплатные забеги на 5 км с фиксацией времени. Старт - каждую субботу в 9 утра. По словам координатора движения в Белгороде Михаила Мешкова, в различных городах мира сейчас в забегах участвуют более шести миллионов человек.

В них могут принять участие все желающие, начиная с четырех лет. Притом не обязательно бежать, можно и идти. Для участия надо зарегистрироваться и можно будет участвовать в любом городе проекта.

В рамках Дня физкультурника пройдет и летний турнир по бодибилдингу и фитнес бикини. Он состоится на летней площадке ФК Platinum Gym. Как рассказал президент региональной федерации бодибилдинга Сергей Алиев, помимо белгородцев, на турнире ожидается выступления участников из Воронежа и Курска, а также сборной Белоруссии.

Ещё до начала спортивного праздника этого года, его организаторы поделились планами на 2020 год. Как заметил Михаил Носков, это уже будет не SportDay, а SportWeek, то есть спортивные соревнования и турниры пройдут на протяжении целой недели.