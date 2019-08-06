Первая «Ласточка» прибыла в Белгород под звуки и огни праздничного салюта

Новый состав встретили на железнодорожном вокзале областного центра губернатор региона Евгений Савченко и начальник ЮВЖД Сергей Задорин под песни Полины Гагариной и праздничного салюта – в четырех кварталах от вокзала, на Соборной площади Белгород отмечал День города. Теперь город Первого салюта стал и городом первой «Ласточки» на ЮВЖД.

Новый состав встретили на железнодорожном вокзале губернатор региона Евгений Савченко и начальник ЮВЖД Сергей Задорин.Фото: Никита Пасмурный

Новый состав, в отличие от других дневных поездов, соединяющих Белгород со столицей, оборудован только сидячими местами и имеет два класса обслуживания, а также места для инвалидов-колясочников и пассажиров с животными. Цена проезда также не отличается, она разнится в зависимости от класса и даты совершения покупки. Несмотря на то, что это новый состав, ценник на билеты начинается с 680 рублей.

«Ласточка» отправилась с Курского вокзала Москвы в 14:02 и «прилетела» в Белгород в 21:40. В обратный путь «Ласточка» отправилась 6 августа в 4:35 и прибудет в Москву в 12:07. С таким расписание поезд № 719/722 будет курсировать до формирования расписания на следующий год, которое вступает в силу в начале декабря этого года.

Одними из первых пассажиров стала семья Горловых, Андрей и Юля из Белгорода. Глава семьи прилетел из Улан-Удэ в Москву и сразу взял билет на самый ближайший по времени поезд и им оказался новый состав.

— Этот поезд комфортнее, удобнее, просторный салон, поэтому с ребенком не тяжело в поездке. Я прилетел с самого Байкала и завершающее звено поездки стало таким комфортным. Да и отдал за билет около 700 рублей, — рассказал Андрей Горлов.

Новый состав оборудован удобными сидячими местами, имеет также места для инвалидов-колясочников и пассажиров с животнымиФото: Никита Пасмурный

Новая «Ласточка» стала девятым ежедневным поездом, соединяющим Белгород и Москву: три дневных, один ночной, два – на Санкт-Петербург следуют через столицу, два транзитных украинских.

Впервые планы запуска «Ласточки» по этому маршруту были озвучены 22 апреля на встрече руководства ЮВЖД и правительства Белгородской области. Тогда областные власти предлагали запустить ее уже в июне, связав с окончанием учебного года и началом туристического сезона.

Железнодорожники рассматривали два варианта организации нового поезда – замену составов дневных поездов Москва-Белгород-Москва или продления уже курсирующих «Ласточек» между столицей и Курском или Орлом. В итоге, выбрали второй вариант – из Москвы продлили орловский поезд, а обратный – утренний курский.

Как рассказал начальник ЮВЖД Сергей Задорин на встрече с губернатором, уже в ноябре и декабре этого года составы других дневных поездов будут заменены на «Ласточки».