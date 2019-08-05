2019-08-06T11:21:50+03:00
Общество

Белгородская ЛЭП опора в виде геральдического льва вошла в Мировую книгу рекордов

Компаний «Россети Центр» ввела в эксплуатацию первый в мире электросетевой объект, стилизованный под герб Белгорода
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
..Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

5 августа на реке Везелка в районе недавно обновленной набережной состоялось уникальной событие, которое, без сомнения, войдет в историю Белгорода. Компания «Россети Центр» ввела в эксплуатацию уникальную опору ЛЭП, стилизованную в виде герба города Белгорода, которая сразу же попала в Мировую книгу рекордов. Огромный, 26-метровый лев и парящий над ним орел, инновационный электросетевой объект, стал подарком белгородцам ко Дню города от белгородских энергетиков.

. Фото: Ирина ТАРАСОВА

.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на торжественной церемонии открытия объекта подчеркнул ту особую роль, которую играет компания «Россети Центр» в жизни Белгородского региона и каждого ее жителя. Поблагодарил сотрудников «Белгородэнего», которые трудились над созданием уникального объекта. И высказал пожелание, что в будущем у белгородцев еще будет много интересных объектов, над которыми они также творчески поработают.

. Фото: Ирина ТАРАСОВА

.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Обращаясь к присутствующим на торжественной церемонии открытия геральдической электросетевой опоры, генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский высказал уверенность, что новый оригинальный объект повысит не только надежность электроснабжения, но и туристическую привлекательность Белгородского региона. Игорь Маковский подчеркнул, что Белгородская область во многом является пионером. Так, именно в Белгородской области открывается первая цифровая подстанция 35/10 кВ «Никольское». И это событие – не случайно. Белгородский регион выбран для опережающей реализации Концепции цифровой трансформации, которая в корне изменит жизнь каждого белгородца. Это почетно, но и крайне ответственно для энергетиков.

Подтверждением того, что геральдическая опора вошла в Мировую книгу рекордов стал сертификат, который приехал вручить белгородским энергетикам генеральный директор международного агентства регистрации рекордов ИНТЕР РЕКОРД Влад Копылов. Под взрыв аплодисментов и взмывающие вверх фейерверки их из рук Влада Копылова сертификат принял руководитель «Белгородэнерго Сергей Демидов.

. Фото: Ирина ТАРАСОВА

.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сама идея украсить Белгород уникальным электросетевым объектом родилась меньше года назад. Инновационный энергообъект стал значимым подарком белгородцам ко Дню города и современным украшением недавно реконструированной городской набережной. Проект реализовал в рамках соглашения с правительством Белгородской области о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса региона. Для «Россети Центр» - это первый подобный опыт.

Геральдический лев установлен на месте промежуточной опоры на искусственном полуострове в русле реки Везелка. Все работы проведены в рамках мероприятий по реконструкции участка воздушной линии 110 кВ «Фрунзенская – Западная №2» и ВЛ 110 кВ «Западная – Авторемзавод». Вес этого, насквозь пронизанного воздухом объекта, – 25 тонн, а высота – 26 метров при ширине 15 и толщине 2 метра. При этом объект так спроектирован, что ему не страшны ни ветровые, ни снеговые и другого вида нагрузки.

Декоративный силовой каркас состоит из металлических многогранных секций, которые перевязаны перемычками. В проекте примерены инновационные технологии по защите ВЛ от грозовых перенапряжений – на нее установлены линейные ограничители перенапряжения 110 кВ (ОПНп-110) и гирлянд изоляторов-разрядников мутикамерных ГИРМК-110. Для защиты от птиц примерены птицезащитные устройства антиприсадочного типа ПЗУ-S.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Поверхность льва-опоры покрыта специальной краской в цветах герба Белгорода. Фигура льва на гербе двухсторонняя, так что будет хорошо видна с любого направления. А ночью, подсвеченная, она станет особо заметна и красива.

Церемония открытия завершилась торжественным вручением благодарственных писем представителям подрядным организаций и сотрудникам «Белгородэнерго», которые принимали самое активное участие в сооружении энергообъекта. А количество пришедших белгородцев и желающих сделать фото на фоне нового объекта, который вошел в Мировую книгу рекордов, свидетельствует, что опора в виде геральдического льва с парящим над ним орлом очень скоро станет одним из самых интересных и узнаваемых объектов областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
18-летний житель Белгорода пойдет под суд за уклонение от службы в армии
В Белгороде введена в эксплуатацию первая в Центральной России цифровая подстанция
В ДТП под Белгородом один человек пострадал и двое погибли
Белгородские поисковики приняли участие в военной реконструкции 1943 года
В Белгородской области мужчины устроили поножовщину из-за должности мелиоратора
За кражу собаки оскольчанка может сесть на два года
Как проходит День города в Белгороде
Белгородский полицейский спас подавившуюся в парке женщину
Сбербанк возобновил выдачу образовательных кредитов
«Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО
«Открытие» поддержит вкладчиков «РАМ Банка»
Двух жителей Белгородского района задержали за кражу с поля кукурузы
В Белгороде прошел турнир по боевому самбо среди росгвардейцев
5 августа в Белгороде открытием поста №1 у Вечного огня начались торжества в честь Дня города
В Старом Осколе прошел юбилейный фестиваль «Оскольская лира»
В Белгороде проходит фестиваль «Русская каша»
В Белгородской области зарегистрированы первый случай смертельного отравления грибами
В Белгороде ушел в отставку руководитель управления физической культуры и спорта области
В Белгородской области воссоздадут исторический бой 6-7 июля 1943 года
В Старом Осколе стартовал юбилейный XXX Международный фестиваль «Оскольская лира»
В Белгороде рыбу будут продавать прямо с лодок
С праздником, крылатая пехота!
Фото необычного фасада библиотеки Старого Оскола гуляет по просторам интернета
В Белгородском регионе в такси появятся глухие и слабослышащие водители