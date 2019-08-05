Белгородская ЛЭП опора в виде геральдического льва вошла в Мировую книгу рекордов

5 августа на реке Везелка в районе недавно обновленной набережной состоялось уникальной событие, которое, без сомнения, войдет в историю Белгорода. Компания «Россети Центр» ввела в эксплуатацию уникальную опору ЛЭП, стилизованную в виде герба города Белгорода, которая сразу же попала в Мировую книгу рекордов. Огромный, 26-метровый лев и парящий над ним орел, инновационный электросетевой объект, стал подарком белгородцам ко Дню города от белгородских энергетиков.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на торжественной церемонии открытия объекта подчеркнул ту особую роль, которую играет компания «Россети Центр» в жизни Белгородского региона и каждого ее жителя. Поблагодарил сотрудников «Белгородэнего», которые трудились над созданием уникального объекта. И высказал пожелание, что в будущем у белгородцев еще будет много интересных объектов, над которыми они также творчески поработают.

Обращаясь к присутствующим на торжественной церемонии открытия геральдической электросетевой опоры, генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский высказал уверенность, что новый оригинальный объект повысит не только надежность электроснабжения, но и туристическую привлекательность Белгородского региона. Игорь Маковский подчеркнул, что Белгородская область во многом является пионером. Так, именно в Белгородской области открывается первая цифровая подстанция 35/10 кВ «Никольское». И это событие – не случайно. Белгородский регион выбран для опережающей реализации Концепции цифровой трансформации, которая в корне изменит жизнь каждого белгородца. Это почетно, но и крайне ответственно для энергетиков.

Подтверждением того, что геральдическая опора вошла в Мировую книгу рекордов стал сертификат, который приехал вручить белгородским энергетикам генеральный директор международного агентства регистрации рекордов ИНТЕР РЕКОРД Влад Копылов. Под взрыв аплодисментов и взмывающие вверх фейерверки их из рук Влада Копылова сертификат принял руководитель «Белгородэнерго Сергей Демидов.

Сама идея украсить Белгород уникальным электросетевым объектом родилась меньше года назад. Инновационный энергообъект стал значимым подарком белгородцам ко Дню города и современным украшением недавно реконструированной городской набережной. Проект реализовал в рамках соглашения с правительством Белгородской области о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса региона. Для «Россети Центр» - это первый подобный опыт.

Геральдический лев установлен на месте промежуточной опоры на искусственном полуострове в русле реки Везелка. Все работы проведены в рамках мероприятий по реконструкции участка воздушной линии 110 кВ «Фрунзенская – Западная №2» и ВЛ 110 кВ «Западная – Авторемзавод». Вес этого, насквозь пронизанного воздухом объекта, – 25 тонн, а высота – 26 метров при ширине 15 и толщине 2 метра. При этом объект так спроектирован, что ему не страшны ни ветровые, ни снеговые и другого вида нагрузки.

Декоративный силовой каркас состоит из металлических многогранных секций, которые перевязаны перемычками. В проекте примерены инновационные технологии по защите ВЛ от грозовых перенапряжений – на нее установлены линейные ограничители перенапряжения 110 кВ (ОПНп-110) и гирлянд изоляторов-разрядников мутикамерных ГИРМК-110. Для защиты от птиц примерены птицезащитные устройства антиприсадочного типа ПЗУ-S.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Поверхность льва-опоры покрыта специальной краской в цветах герба Белгорода. Фигура льва на гербе двухсторонняя, так что будет хорошо видна с любого направления. А ночью, подсвеченная, она станет особо заметна и красива.

Церемония открытия завершилась торжественным вручением благодарственных писем представителям подрядным организаций и сотрудникам «Белгородэнерго», которые принимали самое активное участие в сооружении энергообъекта. А количество пришедших белгородцев и желающих сделать фото на фоне нового объекта, который вошел в Мировую книгу рекордов, свидетельствует, что опора в виде геральдического льва с парящим над ним орлом очень скоро станет одним из самых интересных и узнаваемых объектов областного центра.