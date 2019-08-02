2019-08-02T13:44:48+03:00
Общество

Танец «Яблочко» в рок-обработке прозвучит в залах Воронцовского дворца в исполнении белгородских музыкантов

Оркестр русских народных инструментов выступит перед жителями Крыма
Никита Пасмурный
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Оркестр русских народных инструментов выступит перед жителями Крыма. Фото пресс-службы белгородской филармонии.Оркестр русских народных инструментов выступит перед жителями Крыма. Фото пресс-службы белгородской филармонии.
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Оркестр русских народных инструментов под управлением Евгения Алешникова вместе с артистами из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы в августе и сентябре выступят в пяти городах Крыма с программой «Великая Россия – единая семья. Песни и музыка народов России». Музыканты исполнят оркестровые произведения, патриотические песни, и музыку народов России. Также в программу вошла песня «Мы ломаем хребет войны», посвященная Прохоровской битве и танец «Яблочко» в рок-обработке.

Евгений Алешников, художественный руководитель Белгородской госфилармонии, главный дирижер оркестра русских народных инструментов подчеркнул, что «в России проживают более 200 разных народов. У каждого из них – своя самобытная культура. Мы решили соединить все это в одной программе».

По его словам, посетители концертов услышат оригинальные сочинения и обработки известных произведений. В их числе музыка из фильма «Тарас Бульба», «Дагестанский концерт» татарского композитора Виталия Харисова, эвенкийский танец, фантазии на русские темы, армянская, башкирская, тувинская и бурятская музыка.

Как заметил Евгений Алешников, «некоторые партитуры этих произведений передали сами авторы, некоторые мы нашли в сборниках «Музыка народов СССР», изданных ещё в советское время».

Гости концерта услышат звучание разнообразных народных инструментов. Помимо традиционных балалайки, баяна и домры, в руках Константина Шаханова из Санкт-Петербурга запоют гусли звончатые, а в исполнении белгородского артиста Михаила Пидручного - Пан-флейта. Рамил Гайзуллин из Уфы представит свой народный инструмент курай, а Карен Вирабян из Белгорода, окончивший музыкальный колледж в Ереване, - дудук.

Концерты белгородского оркестра прозвучат в Феодосии, Судаке, Севастополе, Ялте и Симеизе. Притом, одно из шоу пройдет в самом Воронцовском дворце, являющейся символом Крыма, а также в Генуэзской крепости в Судаке.

Первый же концерт, на котором прозвучат фрагменты программы, состоится 5 августа на ступеньках здания Белгородской госфилармонии, а уже полноценно программа будет представлена в концертном зале филармонии 6 августа. Этот концерт будет записан и потом выпущен на аудионосителях. Презентация этого альбома намечена на октябрь этого года.

Программа «Великая Россия – единая семья. Песни и музыка народов России» стала совместным проектом филармонии и информационной творческой студии «Хорошие идеи». Как рассказал руководитель студии Евгений Крамской, этот проект стал победителем конкурса Министерства культуры РФ и получил федеральный грант в размере 3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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