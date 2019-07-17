Кокорин и Мамаев играют в футбол в белгородской колонии

В Управлении ФСИН по Белгородской области опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что футболисты Кокорин и Мамаев находятся в штрафном изоляторе.

- За время нахождения в исправительном учреждении к дисциплинарной ответственности они не привлекались, - сообщили в ведомстве.

В этой колонии отбывают наказание известные футболисты.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В начале прошлой недели спортсмены прибыли в исправительную колонию № 4, расположенную в городе Алексеевка Белгородской области. Учреждение расположено в 80 км от родины Александра Кокорина - Валуек. В этой ИК содержатся впервые осужденные мужчины. Ранее мы сообщали, что, как и во всех подобных заведениях, здесь есть футбольное поле и возможность заниматься другими видами спорта в свободное от работы время.

Как стало известно «Комсомолке», спортсмены действительно попали в восьмой отряд. По неофициальным данных, туда отправляют привилегированных осужденных, хотя формально режим содержания для всех одинаков. Ребята играют в футбол с местными обитателями. Кадры с такой «тренировки» даже попали на видео. Но как отметили в региональном УФСИН, администрация ИК никакого отношения к записи данного видеоролика не имеет и разрешений на проведение съемок не выдавала.

Спортсмены гоняют мяч на поле за забором.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Напомним, спортсмены лишились свободы из-за инцидента, случившегося в октябре прошлого года. Футболисты отмечали победу «Зенита» в ночном клубе. Веселье закончилось сразу двумя драками. Из-за чего Кокорина и Мамаева задержали. До начала июля они находились в «Бутырке». Пока шло следствие и суд, играли в футбол во дворе СИЗО. Затем суд отправил спортсменов в алексеевскую колонию.