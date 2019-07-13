2019-07-14T00:32:45+03:00
Общество

Презентация новой концепции развития Центрального парка Белгорода потерпела полное фиаско

Горожан к микрофону не пустили, из обещанных тридцати слайдов продемонстрировали аж... три
Ирина ТАРАСОВАДарья КЛОПОВСКАЯ
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Презентация новой концепции развития Центрального парка Белгорода потерпела полное фиаско.Презентация новой концепции развития Центрального парка Белгорода потерпела полное фиаско.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ
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А для презентации выбрали 13-е число

Больной скорее жив, чем мертв… Помните? Почему-то именно эта фраза из сказки о «Золотом ключике» всплывала во время так называемой презентации дальнейшего развития старейшего городского парка Белгорода. В субботу, 13 июля жителей Белгорода пригласили в Центральный парк имени Ленина на общественные слушания для обсуждения концепции этого развития. Но вот только горожан, а пришло несколько сотен неравнодушных жителей города, никто не выслушал и микрофон им не дали. Впрочем, увидеть все 30 слайдов обещанной презентации также никто не смог, да и не захотел. Представителям компании «УрбанМАФ» удалось (и с немалым трудом!) удержать внимание пришедших, продемонстрировав аж 3 слайда из 30.

Может, число организаторы мероприятия выбрали неправильное, 13-е все же?

Один из трех слайдов, который все же представили горожанам. Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Один из трех слайдов, который все же представили горожанам.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

На площадке возле бывшего кинотеатра «Октябрь» с презентацией выступали представители компании «УрбанМАФ», которая ранее делала проект Белгородского Арбата. Архитектор Дарья Бакшутова рассказала об истории парка, упомянула о том, что на его территории находится два военных кладбища. По словам Дарьи, сотрудники компании провели тщательный анализ территории парка и выяснили, что в парке находятся 45 аттракционов и объектов торговли общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров, зелени достаточно – 4542 дерева.

В парке, по мнению автора концепции его развития, места простым горожанам нет и не будет

Серей – автор концепции развития парка, считает, что на данный момент в парке нет места для каждого горожанина, так как им (то есть обычным простым гражданам-белгородцам?) не хватает денег на аттракционы.

«Мы хотим уменьшить развлекательную функцию парка и добавить другие: образовательные, спортивные, зоны отдыха,» - такими словами Сергей сопровождал презентацию.

Подобные информационные стенды выросли в Центральном парке за одну ночь. Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Подобные информационные стенды выросли в Центральном парке за одну ночь.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

При этом «УрбанМАФ» обещает, что в обновленном парке будет ресторан, пикник-зона, спортивная площадка, амфитеатр и так далее. По всей видимости, кто-то здесь все же будет тратить деньги и отнюдь не простые граждане-белгородцы. Интересно также, что на месте памятника Ленину планируется некая инсталляция. Это указано на плане проекта нового парка. А еще авторы проекта заявляют, что будет вырублено лишь 32 дерева и высажено 669 новых.

Попытки конструктивного диалога. Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Попытки конструктивного диалога.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Кому-то из горожан все же удалось прорваться к микрофону

Когда и как, а главное - зачем и за какие средства собираются рушить старейший парк? До ответов на эти вопросы дело не дошло. Жители города начали возмущаться все громче и требовать микрофон, чтобы высказать свои замечания и предложения. Пытаясь пробиться к микрофону, люди все ближе подходили к организаторам и стали из толпы выкрикивать свои замечания. Кто-то все же прорвался и напомнил, что есть печальный опыт «озеленения»: в прошлом году в Дубовом высадили деревья в «Парке Дуба», но большинство деревьев погибли. При таком подходе проект нового озеленения Центрального парка вызывает большую тревогу.

Собравшиеся говорили о том, что в парке проводится множество бесплатных мероприятий, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. В парке всегда много детей, молодых мам с колясками. В парке любят проводить свое время пенсионеры, для них парк — это воспоминание о юности, времени, которое они проводили здесь, гуляя с любимыми, друзьями. Не лучше ли организаторам заняться благоустройством Архиерейской Рощи, а не уродовать Центральный парк?

Организаторам несостоявшейся презентации пришлось быстренько ретироваться

Собравшиеся говорили все громче, а микрофон, который держала в руках одна из ведущих, уже не пытаясь продолжить презентацию, все чаще сипел и хрипел, словно кто-то специально подносил его к колонкам, чтобы заглушить очередного выступающего.

При таком раскладе организаторы несостоявшейся презентации не нашли ничего лучшего, как ретироваться и быстренько свернуть все свое оборудование, объявив, что мероприятие завершено.

Александру Каракулову пришлось отвечать на многочисленные вопросы горожан без микрофона. Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Александру Каракулову пришлось отвечать на многочисленные вопросы горожан без микрофона.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Новый проект - неплохой, но он предполагает большую застройку, которая его уничтожит

Директору Центрального парка Александру Каракулову микрофон, как и многим другим, не предоставили. Но горожане собрались вокруг него, засыпали вопросами, так что ему пришлось общаться с белгородцами в живую.

«Парк – это моя жизнь. У проекта, который предлагается, есть много интересных вещей, эксклюзивных. Но он не для нашего парка, так как предполагается большая застройка, которая затронет зеленую зону. Вижу, что со мной согласны многие, — наши деревья, украшающие парк, очищающие воздух в центре города, необходимо сохранить, - говорил Александр Каракулов.

Призывать выслушать - еще не значит желать слушать

Несколькими часами спустя на странице Белгородской администрации в социальных сетях появилось сообщение: «Конструктивного диалога не получилось, презентация не состоялась. Данный проект будет представлен на заседаниях советов территории, общественной палаты Белгорода и далее на публичных слушаниях. Призываем горожан активно принять участие в обсуждении проекта».

А что, собственно, мешало выслушать горожан в парке сегодня? Вопрос — скорее риторический. Получается, что призывать выслушать — еще не значит желать слушать.

"Больной скорее жив, чем мертв," - говорили о Буратино в сказке Алексея Толстого. Но белгородцы-то не буратины, как показала сегодняшняя несостоявшаяся презентация. Придется, похоже, с этим считаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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