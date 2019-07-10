2019-07-10T18:47:14+03:00
Общество

В Белгородской области из колонии, где будут сидеть Кокорин и Мамаев, исчезли двое заключенных

В региональном УФСИН уточнили, что официально речь идет не о побеге, а об уклонении от обязательных работ, которые не связаны с лишением свободы
Ирина ТАРАСОВА
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Информацию о 2-х сбежавших заключенных из алексеевской колонии опровергли в УФСИН Белгородской области.Информацию о 2-х сбежавших заключенных из алексеевской колонии опровергли в УФСИН Белгородской области.Фото: "КП" Архив
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Информацию о том, что из алексеевской исправительной колонии №4 сегодня сбежали двое заключенных, опровергли в УФСИН России по Белгородской области. Как рассказали в пресс-службе ведомства, «10 июля в первой половине дня двое осужденных к принудительным работам самовольно покинули расположение участка, который функционирует, как исправительный центр при ФКУ ИК4 УФСИН России по Белгородской области. Принудительные работы являются наказанием, не связанным с лишением свободы. Действия осужденных квалифицируются как уклонение от отбывания наказания в виде принудительных работ и не являются побегом из мест лишения свободы».

В соответствии со статьей 60.17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, пунктом 6 ст.53.1 УК РФ, осужденным, которые уклоняются от отбывания принудительных работ, наказание заменяется лишением свободы.

Но произойдет это только после того, как будет установлено местонахождение нарушителей. В региональном УФСИН сообщают, что «решается вопрос об объявлении указанных лиц в федеральный розыск».

Отметим, что принудительные работы — особый вид уголовного наказания, когда осужденный привлекается к оплачиваемому труду в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы.При этом из его заработной платы вычитается определенная денежная сумма. Как правило, условия, в которых осужденный отбывает наказание, не такие суровые.

Напомним, что сегодня появилась информация о побеге двоих мужчин из ИК4, осужденных за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. По неподтвержденным данным, мужчины покинули место отбывания наказания через отверстие в заборе и сели в ожидавший их автомобиль.

Особое внимание к этому исправительному учреждению в последнее время привлечено еще из-за того, что в нем будут отбывать наказание «ВИП-заключенные», скандально известные Кокорин и Мамаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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