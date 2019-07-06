На перевернувшемся 5 июля в Черном море катамаране среди погибших была белгородка
Установлены личности двух женщин, которые погибли при крушении прогулочного катамарана под Джубгой. Одна из них приехала на отдых из Мордовии, ей было 42 года, другая — белгородка, 1985 года рождения. По предварительным данным, женщины умерли уже на берегу, медикам, которые оказывали им помощь, спасти жертв крушения не удалось.
Напомним, что вчера. 5 июля, на Черном море около пляжа Джубги, всего в 100 метрах от берега перевернулось прогулочное судно. Самая вероятная причина — перегруз. На катамаране, который рассчитан всего на 15 человек, находилось 43 человека. Капитана, который сбежал, задержали, и он дает показания следствию.
Катамаран принадлежал частному лицу. Следствие возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более человек.
Позже появилась информация, что на борту находилось 55 человек. Это удалось установить сотрудникам правоохранительных органов, которые пообщались со всеми спасшимися. Неизменно только одно — две погибших женщины. И одна из них — жительница Белгородской области.
Как стало известно "Комсомолке", погибшую молодую женщину из Белгорода звали Анна. Она жила в районе бывшего ДК "Юбилейный". 2 июля ей исполнилось 35 лет. Ее младшему сыну 5 лет, старшему в начале лета исполнилось 7, этой осенью он пойдет в школу. Аня работала продавцом. Дети остались с отцом и бабушкой, которая ухаживает за лежачим родственником.
В социальных сетях Белгорода пишут, что очень жаль ребятишек, которые остались без мамы. "Комсомолка" присоединяется к этим словам и выражает самые искренние соболезнования близким, родственникам и друзьям Анны.
ИСТОЧНИК KP.RU