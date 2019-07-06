2019-07-06T18:55:23+03:00
Происшествия

На перевернувшемся 5 июля в Черном море катамаране среди погибших была белгородка

Женщины, одна из Мордовии, другая белгородка, умерли уже на берегу
Ирина ТАРАСОВА
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Затонувшое судно.Затонувшое судно.Фото: "КП" Архив
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Установлены личности двух женщин, которые погибли при крушении прогулочного катамарана под Джубгой. Одна из них приехала на отдых из Мордовии, ей было 42 года, другая — белгородка, 1985 года рождения. По предварительным данным, женщины умерли уже на берегу, медикам, которые оказывали им помощь, спасти жертв крушения не удалось.

Напомним, что вчера. 5 июля, на Черном море около пляжа Джубги, всего в 100 метрах от берега перевернулось прогулочное судно. Самая вероятная причина — перегруз. На катамаране, который рассчитан всего на 15 человек, находилось 43 человека. Капитана, который сбежал, задержали, и он дает показания следствию.

Катамаран принадлежал частному лицу. Следствие возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более человек.

Позже появилась информация, что на борту находилось 55 человек. Это удалось установить сотрудникам правоохранительных органов, которые пообщались со всеми спасшимися. Неизменно только одно — две погибших женщины. И одна из них — жительница Белгородской области.

Как стало известно "Комсомолке", погибшую молодую женщину из Белгорода звали Анна. Она жила в районе бывшего ДК "Юбилейный". 2 июля ей исполнилось 35 лет. Ее младшему сыну 5 лет, старшему в начале лета исполнилось 7, этой осенью он пойдет в школу. Аня работала продавцом. Дети остались с отцом и бабушкой, которая ухаживает за лежачим родственником.

В социальных сетях Белгорода пишут, что очень жаль ребятишек, которые остались без мамы. "Комсомолка" присоединяется к этим словам и выражает самые искренние соболезнования близким, родственникам и друзьям Анны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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