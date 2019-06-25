2019-06-25T21:05:07+03:00
Общество

В Белгородской епархии объяснили слова митрополита о погибших в войну безбожниках

Высказывание владыки Иоанна было вырвано из контекста и неправильно интерпретировано, считают священники
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Белгородской епархии объяснили слова митрополита о погибших в ВОВ безбожниках.В Белгородской епархии объяснили слова митрополита о погибших в ВОВ безбожниках.Фото: Екатерина ПАПАКИНА
Изменить размер текста:

На вечере памяти погибших во время Великой Отечественной митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сказал, что войну выиграли крещенные люди. В частности, отметил: «В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая принесена за безбожие. И войну выиграли крещеные люди, те, кто призваны были для того, чтобы духовно победить вот эту машину».

Это высказывание вызвало бурное обсуждение в СМИ и интернете. В пресс-службе епархии «Комсомолке» объяснили, что высказывание митрополита Иоанна было вырвано из контекста, его неправильно интерпретировало большинство СМИ. При этом звонившие в пресс-службу видео выступления митрополита не видели. Если бы они внимательно слушали слова священнослужителя, то инцидент был бы исчерпан, считают в пресс-службе.

В Московском патриархате слова митрополита Белгородского и Старооскольского назвали «не совсем корректными». Но при этом председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов) отметил, что «понятна мысль владыки Иоанна», который имел в виду, что «христианство понимает, что случайных событий не бывает. И если Господь попускает какие-то бедствия, то у них есть определенная причина – нашего отхода от Бога, прегрешений».

Слово митрополита Иоанна на вечере памяти 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны, 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Белгородским многодетным семьям повысят пособия с 50 рублей до 10 тысяч
Белгородцев вновь предупреждают об опасности
Юных художников из Белгородской области пригласили к участию в конкурсе детских комиксов
В Белгороде запущена «горячая линия» по борьбе с наркотиками
В Белгороде проверят систему оповещения
Скрывающийся от алиментов отец-белгородец признан безвестно отсутствующим
Белгородcкая область: самые жаркие дни – еще впереди
В Губкине устраняют последствия урагана, который пронесся над городом
Яму на улице Победы в Белгороде заложили досками со свалки
В Белгороде за призывы к вооруженной борьбе осужден 18-летний уроженец Таджикистана
Белгородские энергетики обеспечили электроснабжение Города-крепости «Яблонов»
Желание прокатиться на чужом авто может обернуться белгородцу сроком до 5 лет
При содействии Металлоинвеста в губкинскую поликлинику пришла телемедицина
В путь по течению реки Оскол белгородцев провожали инспекторы ГИМС
Сегодня у православных белгородцев начался Петров пост
На соревнованиях «Школ безопасности» Белгородский регион представила команда школы № 11
В Белгородском районе водитель на автомобиле Honda насмерть травмировал 12-летнего мальчика
В Белгородском регионе выбрали лучшего директора школы
Белгородский судебный пристав спас жизнь человеку
В Белгороде установят новый контейнер для бесплатной сдачи батареек
Большой аквапарк Белгорода отроют осенью
Утром в Белгороде прямо на улице мужчина потерял сознание
Жители Белгородской области собираются бороться против повышения тарифов на воду
В Белгороде разработкой многоэтажек с пентхаусами занялась московская фирма
В Белгородской области проходят рейды инспектором ГИМС на пляжах
Аэропорт Белгорода был оцеплен из-за сообщения о минировании