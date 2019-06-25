В Белгородской епархии объяснили слова митрополита о погибших в войну безбожниках

На вечере памяти погибших во время Великой Отечественной митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сказал, что войну выиграли крещенные люди. В частности, отметил: «В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая принесена за безбожие. И войну выиграли крещеные люди, те, кто призваны были для того, чтобы духовно победить вот эту машину».

Это высказывание вызвало бурное обсуждение в СМИ и интернете. В пресс-службе епархии «Комсомолке» объяснили, что высказывание митрополита Иоанна было вырвано из контекста, его неправильно интерпретировало большинство СМИ. При этом звонившие в пресс-службу видео выступления митрополита не видели. Если бы они внимательно слушали слова священнослужителя, то инцидент был бы исчерпан, считают в пресс-службе.

В Московском патриархате слова митрополита Белгородского и Старооскольского назвали «не совсем корректными». Но при этом председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов) отметил, что «понятна мысль владыки Иоанна», который имел в виду, что «христианство понимает, что случайных событий не бывает. И если Господь попускает какие-то бедствия, то у них есть определенная причина – нашего отхода от Бога, прегрешений».