Вечер памяти, посвященный 78-й годовщине начала Великой Отечественной Войны, прошел перед зданием Белгородской митрополии.

Гостей мероприятия встречали техника военных лет и полевая кухня, приглашающая угоститься чаем и вкуснейшей кашей. Многие белгородцы подходили и молча стояли, думая о чем-то своем, у композиции, где у солдатской каски в окружении гвоздик светилась огоньком лампада.

В Белгороде почтили память воинов-освободителей.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Долгие аплодисменты сопровождали музыкально-литературную композицию «Нет, никто не забыт и навеки ничто не забыто!». Для памятного мероприятия ее подготовили студенты Белгородского института искусств и культуры. Пронзительные стихи о войне и судьбах людей, сопровождаемые кадрами кинохроники перемежались с вокальными номерами солистов ансамбля песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям «Донская застава». Когда же в финале этого мини-спектакля артисты начали исполнять песню «Журавли» Марка Бернеса, зрители запели вместе с ними, а многие не могли сдержать слез.

В Белгороде почтили память воинов-освободителей.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Обращаясь к присутствующим, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн подчеркнул, как важно сегодня хранить память о тех страшных годах, о людях, чей бесстрашный подвиг и непоколебимая вера в правду и силу добра, принесли нашей Отчизне мир.

Позже все гости вечера зажгли свечи, а Владыка совершил заупокойную литию в память об упокоении «вождей и воинов, на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех Победы ради потрудившихся».

В Белгороде почтили память воинов-освободителей.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

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