2019-06-16T21:58:59+03:00
Звезды

В Белгороде откроется выставка православных сербских икон Саньи Миладинович

Мероприятие проводится в рамках форума-фестиваля «Сербские дни в Черноземье-2019»
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде откроется выставка православных сербских икон Саньи Миладинович. Фото МБУК Выставочный зал "Родина".В Белгороде откроется выставка православных сербских икон Саньи Миладинович. Фото МБУК Выставочный зал "Родина".
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18 июня в выставочном зале «Родина» откроется авторская выставка православных сербских икон Саньи Миладинович (город Соко-Банья, Республика Сербия). Мероприятие проводится в рамках форума-фестиваля «Сербские дни в Черноземье-2019» при поддержке Посольства Республики Сербия в Российской Федерации.

Экспозиция выставки, которую увидят белгородцы, была сформирована в результате авторской селекции работ, общее количество которых превышает пятьсот. При выборе работ автор Санья Миладинович руководствовалась желанием рассказать о близости русской и сербской иконописных традиций. Гостям будут представлены редкие иконы Жития Святого Николая Чудотворца округлой формы, Иисуса Христа Агнеца Божия, Святой Анны с Пресвятой Богородицей.

Центральное место на выставке займет икона Святого Йована Владимира, царственного мученика сербского. Автор почитает Святого Йована Владимира, как своего небесного покровителя.

Также будет выставлена икона Блаженной Матроны Московской, ранее переданная Саней Миладинович Центру Международного Сотрудничества «Русско-Сербский Диалог». Эта работа привлекает внимание авторским решением изобразить святую с открытыми глазами. Саньи Миладинович считает, что «перед Господом Богом все равны и не имеют физических недостатков, к тому же икона является отражением того мира, который невозможно увидеть глазами, но только сердцем». Гости увидят икону Благовещение, выполненную по мотивам самой известной древней сербской церковной фреске «Белый Ангел», ранее переданную в дар сербскому посольству. Также вновь можно будет увидеть икону Святой Недели (Святой мученицы Кириакии-Недели – мученицы Кириакии Никомидийской), представленную в Белгороде во время фестиваля «Сербские дни в Черноземье-2018» и переданную в дар Институту сербского языка и коммуникаций БГТУ имени. Шухова. Выставку украсят и классические иконы Богородицы «Неопалимая купина», Святого Марка, Архангела Гавриила, Богородицы с Христом.

Отметим, что данная экспозиция уже побывала в Тамбове и в Москве, где выставку торжественно открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербии в Российской Федерации доктор Славенко Терзич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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