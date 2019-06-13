В медиацентре управления по связям с общественностью и СМИ презентовали ежегодный, уже 4-й по счету альманах «Созвездие БелГУ» и наградили победителей конкурса «Белгородская сирень». В управлении собрались авторы альманаха – студенты, преподаватели, сотрудники и выпускники НИУ «БелГУ». Также этот день стал своеобразным звездным часом и для победителей конкурса «Белгородская сирень». Они присылали на оценку жюри фотоработы, главной деталью которых обязательно должно было быть весеннее растение, ставшее новым брендом региона, одним из символов Великой Победы.

В Белгороде призы от ботсада получили победители конкурса «Белгородская сирень»Фото: Ирина ТАРАСОВА

Проректор по воспитательной работе и молодёжной политике НИУ «БелГУ» Светлана Острикова, начальник управления по связям с общественностью и СМИ Вероника Смирнова, начальник управления ландшафтных работ и обслуживания территорий ботанического сада Марина Евтухова и заведующий лабораторией генетики и селекции растений Михаил Третьяков вручили победителям конкурса цветочные композиции от ботанического сада университета, календари с фотографиями участников конкурса и памятные призы с символикой университета и проекта «Белгородская сирень». Авторами лучших работ, по мнению жюри, стали: Сергей Боровых, Михаил Лавренев, Лилия Красникова, Андрей Борзых, Петр Крахмаль, Ирина Денисова, Ольга Болховитина и Евгений Конобиевский.

В Белгороде призы от ботсада получили победители конкурса «Белгородская сирень»Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Белгороде призы от ботсада получили победители конкурса «Белгородская сирень».Фото: Ирина ТАРАСОВА

Михаил Третьяков, обращаясь к победителям, отметил, что конкурс стал знаковым для области. И что благодаря ему работники ботанического сада смогли посетить многие места Белгородчины, где нашли интересные формы растений.

- Эти растения, - подчеркнул Михаил Юрьевич, - могут в дальнейшем стать перспективными для получения в Белгородской области новых сортов.