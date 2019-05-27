11 пожаров за неделю: в Белгородской области из-за огня погибли двое мужчин и обрушилась крыша

Одиннадцать пожаров на прошлой неделе ликвидировали белгородские спасатели. Основной причиной ЧП специалисты назвали несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

20 мая: спасли двух, еще 15 эвакуировали

Больше всего пожаров - пять - случилось 20 мая. Череда инцидентов началась с села Долбино Белгородского района. В 23 минуты первого очевидцы сообщили о том, что жилой дом по улице Гагарина загорелся. Спасатели и добровольная пожарная дружина справились с огнем. Но 72 квадратных метра жилья все равно пострадали. По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже электропроводки.

Уже в полдень - 11. 56 - пожарных вызвали в девятиэтажку по улице Садовой в Белгороде. В квартире на первом этаже загорелась ванная, огонь повредил технику, мебель и другие вещи. Причина этого ЧП - аварийный режим работы электрооборудования.

В 12 часов 25 минут в Старом Осколе в микрорайоне Королева загорелась двухкомнатная квартира на пятом этаже девятиэтажной панельки. Огонь повредил мебель и личные вещи на пяти квадратных метрах. Спасатели вывели из задымленной квартиры двух мужчин и эвакуировали еще 15 человек. Предполагаемая причина пожара - неправильная эксплуатация бытовых электроприборов.

Уже вечером - в 22.25 минут - ЧП случилось в поселке Пролетарский Ракитянского района. Загорелся частный дом на улице Ленина. Возгорание произошло на чердаке, там же повредились и вещи. Огонь потушили до приезда спасателей - силами добровольной пожарной дружины. Пр предварительным данным, причиной стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Через три минуты экстренный вызов на пульт дежурному поступил в Шебекино. В селе Купино по улице Ленина также загорелся жилой дом. Огонь повредил газовый котел в ванной, потолок и стены оказались закопчены. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

22 - 23 мая: огонь унес жизни двух мужчин

22 мая активнее, чем другим, пришлось поработать спасателям Старого Оскола. В жилом доме по улице Пирогова произошел пожар. Огонь повредил в двух комнатах вещи, на врей площади - мебель. По предварительной версии, к пожару могла привести неосторожность при курении.

В пять утра 23 мая в селе Долгое Вейделевского района по улице Заречная также загорелся жилой дом. В результате возгорания в одной из комнат огнем повредил вещи и мебель на шести квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области, при этом пожаре пострадали двое мужчин. Причиной пожара, по мнению специалистов, стало неосторожное обращение с огнем.

В этот же день в 15 часов 28 минут в Губкине по улице Урицкого произошел пожар в четырехкомнатной квартире в пятиэтажке. дома. Огонь повредил в кухне мебель, вещи, стены и потолок. Предполагаемая причина пожара - недостаток конструкции изготовления электрооборудования. Огонь ликвидировали до приезда пожарных расчетов.

24 мая: сгорела и обрушилась крыша

В 18 часов 51 минуту в городе Валуйки в переулке Блюхера произошел пожар в жилом доме. К счастью, огонь повредил только деревянный пол. Предполагаемая причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

В 19 часов 58 минут в Старом Осколе по улице Ракитная загорелся частный дом. Повредилась крыша на площади 32 квадратных метра. По предварительной версии, причиной пожара могло стать нарушение правил монтажа электрооборудования.

В половину двенадцатого в поселке Ракитное в дачном обществе «Дубинки» начался пожар в дачном домике. Огонь повредил кровлю на площади 24 квадратных метра, а затем крыша обрушилась. Предполагаемая причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

P.S. Спасатели напоминают: в случае происшествия звоните на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.