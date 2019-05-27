«Ростелеком»: цифровые решения для бизнеса

Мероприятие, организованное Правительством Белгородской области при содействии Союза «Белгородская торгово-промышленная палата», состоялось в «Белэкспоцентре». Цифровой провайдер продемонстрировал сервисы для бизнеса «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi» и «Онлайн-касса».

- Мы представили на форуме три решения, которые способны повысить безопасность бизнеса, сделать его привлекательным и соблюсти требования закона, - подчеркнул Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком». - Наши онлайн-кассы позволяют безболезненно выполнить переход на прозрачную систему оплаты, который должен быть завершен к 1 июля 2019 года. Мы подобрали кассовую технику и разработали тарифы так, чтобы можно было не просто выполнить все требования налогового законодательства, но и получить налоговый вычет.

Презентацию сервисов для бизнеса провел Дмитрий Хусейнов, главный специалист группы по продуктам и пресейлу Белгородского филиала ПАО "Ростелеком".

Онлайн-кассы и вопросы, связанные с их использованием, в ходе презентации привлекли пристальное внимание представителей бизнеса, участвующих в форуме. И это неудивительно, ведь «Ростелеком» предлагает, как минимальные наборы из кассы и фискального накопителя, так и варианты «под ключ». В полный комплект входят: онлайн-касса с накопителем на 13 или 36 месяцев, терминал для приема платежных карт, сканер штрих-кодов, 3G-роутер с подключенным интернетом, программное обеспечение, доступ к облачному личному кабинету, а также оплаченный на год договор с оператором фискальных данных (ОФД).

- Сегодня все больше белгородцев обращаются к нам, чтобы приобрести данный продукт, - комментирует ситуацию Михаил Юдин, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Белгородского филиала ПАО «Ростелеком». – Есть потенциал, и мы не прекращаем работать на расширение и улучшение качества услуг для бизнеса. Статистика такова: по количеству предоставленных сервисов «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi» и «Онлайн-касса» Белгородский филиал стабильно входит в первую десятку по ЦФО.

В ходе презентации не раз звучала дата, установленная законом: чтобы избежать штрафов, предприниматели должны перейти на онлайн-кассы до 1 июля текущего года. Времени все меньше, но сотрудники компании успокаивают: приобрести оборудование можно в офисах продажи «Ростелекома», в том числе в рассрочку на 12 месяцев с сохранением права на налоговый вычет в сумме 18 000 рублей. Для удобства клиента специалисты доставят и проведут настройку устройства точно под его потребности. Взаимодействие с налоговой – тоже не проблема: при наличии у заказчика электронной подписи, «Ростелеком» регистрирует контрольно-кассовую технику в налоговой инспекции, при ее отсутствии оказывает содействие в этом процессе.

Еще один приятный бонус – возможность дополнить онлайн-кассы терминалом для банковских карт с низкой стоимостью эквайринга. Для всех клиентов «Ростелекома» ставка составит 2,5% с возможностью подключения к счету в любом банке.

Просто, доступно, удобно – именно так пройдет предписанный законом переход, если клиент обратился в «Ростелеком»!

Подробности об услугах и продуктах компании можно узнать на сайте, в офисах продаж и по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000.