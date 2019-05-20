В Белгородской митрополии состоялась литературная гостиная

Приветствуя гостей вечера, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн особо отметил, что ни одно слово, сказанное нами, не исчезает в пустоте: неся в себе смысл, оно навсегда остается в нашей жизни. Более того, слово – это один из способов для нас сохранить человечность. Выразить любовь и благодарность, подарить тепло…

Заседание гостиной открылось музыкальной премьерой. Митрополичий хор под управлением протоиерея Николая Кацы и юный солист Семёном Штепа исполнили песню «Мама». Автором музыки и слов является сам Владыка Иоанн, и это трогательное и бесконечно нежное произведение стало его посвящением своей маме.

В рамках литературной гостиной состоялась презентация и двух интересных выставок. С экспозицией из живописных полотен гостей познакомил сам автор – художник Владимир Нестерков.

Автор рассказал историю возникновения каждой картины.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

На полотнах - священнослужители, храмы и библейские сюжеты.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Оценив красоту представленных работ, Владыка Иоанн экспромтом пригласил десять представителей белгородского Союза художников на пленэр в Свято-Троицкий Холковский монастырь.

Позже сотрудники Белгородской научной библиотеки представили книжную выставку. Один из уникальнейших экспонатов - копия Остромирова Евангелия 1057 года, древнейшей рукописной книги Киевской Руси. Не только смысловое, но и художественное ее исполнение поражает: только букв «В» здесь более 130, и ни одна из них не повторяется.

Уникальный памятник старославянской словесности.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Слова – очень тонкий инструмент, подчеркнул протоиерей Николай Германский, представив фильм об исследованиях японских ученых: обращаясь к воде с различными словами и интонациями, им удалось проследить реакцию жидкости. В зависимости от тона и смысла сказанного молекулы воды изменяли структуру, вода покрывалась тиной или, наоборот, долго сохраняла свою свежесть. «Это повод и нам быть осторожнее в высказываниях, задуматься об общении, больше говорить со своими детьми - ведь доброе слово способно творить настоящие чудеса, влиять на будущее», - уверен отец Николай.

Почетным гостем прошедшей гостиной стал публицист Александр Казинцев – секретарь правления Союза писателей России, заместитель главного редактора журнала «Наш современник».

Представляя почетного гостя, Митрополит отметил его важную миссию в отечественной литературе.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В своем выступлении Александр Иванович признался, что давно не бывал на подобных собраниях, где так трепетно относятся к искусству и литературе в частности. Он поделился своими мыслями о патриотизме и силе слова в разрезе исторических перемен нашей страны, рассказал о молодых писателях и поэтах, которые сегодня печатаются в литературных журналах.

Казинцев уверен: в России есть достойные авторы.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Прекрасным же музыкальным сопровождением вечера стали произведения Чайковского и Рахманинова в исполнении артистов Белгородской филармонии. Проиллюстрировали тему и выступления молодых белгородских поэтов.

Следующая гостиная будет посвящена юбилею Александра Сергеевича Пушкина, поделился планами Владыка Иоанн и пригласил белгородцев встретиться вновь уже в июне.