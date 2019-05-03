2019-05-03T17:57:35+03:00
Политика

Депутат Госдумы от Белгорода Сергей Гаврилов прокомментировал Указ Президента об упрощении получения гражданства

Политик считает, что документ полностью соответствует нормам международного права
Ирина ТАРАСОВА
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Депутат Госдумы от Белгорода Сергей Гаврилов прокомментировал Указ Президента об упрощении получения гражданства.Депутат Госдумы от Белгорода Сергей Гаврилов прокомментировал Указ Президента об упрощении получения гражданства.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Указ предоставляет гражданам Украины, имеющим разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство, крымчанам, а также гражданам Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившимся на территории РСФСР, получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, напомнил, что документ полностью соответствует нормам международного права и международному опыту.

«В международной практике уже существуют прецеденты. С 2009 года отдельным категориям украинских граждан предоставляется гражданство Румынии, своим соотечественникам активно оформляет гражданство Венгрия», - подчеркнул Сергей Гаврилов.

«Мы рассчитывали именно на такую серию указов когда принимали законодательную основу для них – изменения в закон о гражданстве. Россия собирает соотечественников, оказавшихся в республиках бывшего СССР после его развала. Серия указов об упрощенном гражданстве означает новое направление внешней политики, основанной на патриотизме и взаимной поддержке. Данные решения возвращают нас к крымскому консенсусу», - отметил депутат.

В Госдуме была проведена большая работа, в частности, на заседаниях Комитета Госдумы по развитию гражданского общества над темой предоставления украинским гражданам российского гражданства работали депутаты всех фракций российского парламента, результатом которой стала законодательная база для двух указов Президента РФ, которых ждали многие жители ДНР и ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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