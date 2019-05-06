Белгородец, погибший в авиакатастрофе в «Шереметьево», летел после отпуска на службу

5 мая в одночасье оборвалась жизнь 23-летнего уроженца Белгородской области Алексея Ганзиева. Наш земляк погиб при авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево», где накануне совершил жесткую посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Глава Белгородской области Евгений Савченко направил телеграмму с соболезнованиями в адрес Правительства Мурманской области. А также поручил оказать семье Алексея Ганзиева необходимую поддержку и материальную помощь.

Как рассказали знакомые парня, Алексей родился в поселке Викторополь Вейделевского района. Жил вместе с родителями и сестрой, там же окончил школу.

- Он был очень хорошим человеком, добрым и отзывчивым. В общем, душа компании. Любил отдыхать на природе и очень любил готовить, - вспоминает Александр Жиляков, выросший с Алексеем на одной улице.

Увлечение кухней повлияло и на выбор профессии: юноша поступил в Белгородский техникум общественного питания. Учился на повара-кондитера. Одногруппники отзываются о нем с большой теплотой:

- Лёша всегда был удивительно честным, чистым, открытым отзывчивым, справедливым, добрым и умным парнем. Он всегда помогал, очень жизнерадостный человек. Действительно, Человек с большой буквы, - делится Аня Уварова.

Затем Алексей ушел в армию, после срочной остался по контракту: дома с работой было не ахти. Сначала служил на Новой Земле, а потом в Мурманске. Именно к себе в часть парень летел после отпуска, который проводил в родном поселке у родителей.

Напомним, 41 человек (в том числе двое детей) погиб в горящем самолете в аэропорту Шереметьево. "Сухой Суперджет" рейса Москва - Мурманск совершил аварийную посадку вечером 5 мая. По предварительным данным, в небе над Подмосковьем в самолет попала молния. Было решено возвращать борт в аэропорт Шереметьево. Но посадка вышла жесткой - камеры видеонаблюдения аэропорта зафиксировали, как самолет садится на полосу, а затем подскакивает в воздух, жестко приземляется и вспыхивает. Видео пылающего судна мгновенно разлетелись по сети.

Авиакомпания сообщила, что эвакуировать людей удалось за 55 секунд - вместо положенных по нормативом 90. Однако, многие обратили внимание, что люди бежали от горящего самолета с сумками, рюкзаками и прочими торбами в руках. Значит, вместо того, чтобы быстро эвакуироваться, пассажиры полезли на багажные полки, и, возможно, преградили проход тем, кто сидел дальше. Межгосударственный Авиационный Комитет создал комиссию по расследованию причин катастрофы «Суперджета» в аэропорту Шереметьево.

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