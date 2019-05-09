Сегодня белгородцы приняли участие в самом масштабном народном шествии. Тысячи и тысячи людей самого разного возраста прошли колонной по Гражданскому проспекту, через Соборную площадь, по Театральному проезду и дальше до Диорамы в «Бессмертном полку». Праздник в самом разгаре. На многих площадках идут концерты, в которых принимают участие коллективы театров, филармонии, самодеятельным артисты. Завершится День Победы праздничным фейерверком на Соборной площади.

В Белгороде в шествии «Бессмертного полка» приняли участие тысячи белгородцев.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.

В Белгороде в шествии «Бессмертного полка» приняли участие тысячи белгородцев.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Накануне в городе лил сильный ливень, гремела гроза. Но, кажется, даже погода отступила перед волей многих тысяч людей проявить свою солидарность и встать в один строй с теми, кого уже нет в живых, но таких близких и дорогих каждому сердцу родных людей.

В Белгороде в шествии «Бессмертного полка» приняли участие тысячи белгородцев.Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Белгороде в шествии «Бессмертного полка» приняли участие тысячи белгородцев.Фото: Ирина ТАРАСОВА

И зримо можно было убедиться, что в России нет ни одной семьи, кого не коснулись бы события тех далеких, но всем памятных лет.

С праздником, белгородцы, с Днем Победы!