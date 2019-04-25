Белгородцы могут помочь ветеранам боевых действий, купив значок «Красной гвоздики»

Красная гвоздика — символ памяти и традиционный подарок ветеранам на День Победы. 1 мая в 85 регионах России стартует акция «Красная гвоздика». Каждый может купить в значок и таким образом помочь не только ветерану, но и другим участникам всех войн и боевых конфликтов.

Из года в год 9 мая мы встречаемся у Вечного огня, чтобы почтить память павших во время войны — память тех, кто отдал свою жизнь, чтобы сегодня мы видели мирное небо над головой. Время идет, и с каждым годом возможностей подарить ветерану живой цветок 9 мая становится все меньше, как и тех, кто еще хранит живые воспоминания о годах войны. Всероссийская акция «Красная гвоздика» проходит под девизом «Я помню. Я помогаю». Она позволяет сохранить воспоминания о героях, которые есть в каждой семье, и помогает ветеранам улучшить качество их жизни.

Фото пресс-службы акции "Красная гвоздика".

Приобрести значок «Красная гвоздика» может каждый россиянин в 85 регионах страны. Акция проводится благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» и охватывает не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и участников всех войн и боевых конфликтов, в которых принимали участие наши соотечественники.

- День Победы олицетворяет величие, славу и силу духа нашего народа, проявленные в Великой Отечественной войне. Это святой символ верности Родине, живущей в каждом из нас, символ единства нашего народа и его безграничной преданности своим корням и своей истории. Во имя Отечества наши отцы, деды, братья — наши предки во все времена были доблестны и отважны, поражая весь мир своим мужеством и сплоченностью. Акция «Красная гвоздика» призывает помнить бессмертный подвиг, чтить память павших за Родину на разных этапах ее истории и почитать ветеранов. Памяти павших будем достойны! Пока мы можем, пока это в наших силах — давайте помнить, давайте действовать, — говорит Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».

С 1 мая по 22 июня добровольцы с коробками с символикой БФ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» будут распространять значки в 85 регионах России в скверах, парках и на самых многолюдных улицах своих городов. Также значок можно приобрести в сетевых магазинах города.

В Белгородской области за время существования фонда удалось оказать помощь 45 ветеранам на сумму более 2 миллионов рублей.