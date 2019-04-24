В Белгородской области с начала года на пожарах погибло 24 человека

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Белгородской области по надзорной деятельности и профилактической работе Алексей Гусев встретился с журналистами, чтобы рассказать об итогах первого квартала 2019 года. Отмечалось, что по состоянию на 22 апреля 2019 года в регионе произошло 416 пожаров, во время которых погибло 24 человека.

Чаще всего это были бытовые возгорания, либо пожары в транспортных средствах. Среди погибших большинство – мужчины, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Весной самая актуальная тема – ландшафтные пожары

Алексей Гусев рассказал, что с начала текущего года был изменен подход к учету пожаров и их последствий. Теперь исключено понятие «загорание», которое относилось к неконтролируемым возгораниям сухой травы, камыша, мусора и так далее. Такие случаи будут расцениваться, как пожары, что позволит адекватно оценивать пожароопасную обстановку и усилить контроль за принимаемыми мерами и ответственностью как населения, так и органов местного самоуправления.

Одной из самых актуальных проблем весной по-прежнему остаются ландшафтные пожары

В связи с приближающимися праздниками и началом дачного сезона, увеличивается количество неконтролируемых сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, сухой травы и камыша, а также возникают пожары в лесных массивах и в местах отдыха.

Подчеркивалось особо, что жарить шашлыки с использованием открытого огня допускается в специально оборудованных местах при выполнении нескольких требований: это должна быть площадка с металлической емкостью или котлован не более 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре. Так же необходимо иметь при себе первичные средства пожаротушения для локализации и ликвидации горения.

Штрафы за пожары достигают 20 тысяч рублей

Отметим, что за выявление фактов ландшафтных пожаров предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафов от 2000 до 200000 рублей, а при более серьезных нарушениях, повлекших порчу чужого имущества предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы и штрафы до 2 миллионов рублей.

Во время празднования Пасхи будут дежурить сотрудники МЧС и добровольные пожарные команды

Еще одним важным вопросом является обеспечение пожарной безопасности на объектах религиозного значения в период празднования Пасхи.

Во всех деревянных церквях по Белгородской области будет организованно дежурство с наличием пожарных автомобилей. В 266 религиозных объектах религиозного значения был проведен комплекс профилактических мероприятий, в котором приняли участие 1100 человек. В рамках проверки нарушений безопасности в церквях, храмах и часовнях региона, выявлено не было.

Алексей Гусев уведомил, что на всех объектах будет организованно дежурство, на котором будут присутствовать не только сотрудники МЧС, но и представители добровольных пожарных команд.