Белгородцам напомнили о празднике - Дне советской пожарной охраны

После печально известных событий в столице Франции, где в огне практически погиб Собор Парижской Богоматери, во всем мире слышатся, увы, запоздалые советы, как нужно было поступить, чтобы спасти один из самых известных памятников. Белгородцам же предложили вспомнить, откуда берет начало пожарная служба. Тем более, что есть более чем весомый повод – 17 апреля 1918года. В этот день, более 100 лет назад, была создана советская пожарная охрана. Ветераны-огнеборцы свой профессиональный праздник отмечают именно в этот день. 17 апреля 1918 года Лениным был подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнем». Им предусматривались радикальные меры по борьбе с огнем: разработка единых пожарных норм и правил, создание аппарата государственного пожарного надзора, внедрение науки в пожарное дело, строительство огнестойких сооружений, подготовка высококвалифицированных кадров.

Не топить летом бань без крайней надобности

Интересно, что в дореволюционной России пожары случались часто и считались вполне обычным явлением. Многие русские города и села за свою историю десятки раз выгорали дотла и вновь отстраивались. Государственных органов пожарной охраны в стране не было. Началом своеобразной организационной борьбы с пожарами были первые государственные противопожарные Указы, которые появились в XV веке в царствование Василия Темного. В них шла речь о том, как обращаться с огнем и при каких условиях им пользоваться: не топить летом изб и бань без крайней надобности, не держать по вечерам в доме огня и т.д. Нарушение Указов жестоко наказывалось, вплоть до смертной казни.

В период царствования Михаила Романова, после трех опустошительных пожаров, в Москве было обнародовано "Уложение", которое карало смертной казнью за умышленный поджог. Определенный шаг вперед пожарное дело получило при Петре I. Он запретил строить в Петербурге деревянные дома. Всем жителям города было предписано чистить печные трубы в своих домах не реже 1 раза в месяц, были установлены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Царские указы и инструкции о противопожарных мерах зачитывали в церкви по воскресеньям и праздникам.

Первые пожарные команды появились в Москве и Петербурге в 1804 году. Комплектовались они из отставных солдат, не способных воевать на фронте. Однако примитивная техника, отсутствие эффективных средств тушения не позволяли в ряде случаев успешно бороться с огнем. Царская Россия оказалась бессильной осуществить какие-либо эффективные меры по борьбе с пожарами, убытки от которых составляли ежегодно от 500 до 700 миллионов рублей золотом.

Почему перенесли праздник на 30 апреля

В марте 1999 года праздник был перенесен на 30 апреля, так как историками было установлено, что истинной датой становления государственной пожарной охраны в России следует считать 30 апреля 1649 года, когда Государь всея Руси, царь и Великий князь Алексей Михайлович издал "Наказ о градском благочинии". Это был первый исторический документ по организации контроля над противопожарным состоянием жилых домов и соблюдением пожарной безопасности населением. И первым нормативным правовым актом, содержащим основные признаки установления в России профессиональной пожарной охраны.

Поэтому теперь профессиональным праздником работников пожарной охраны России принято считать 30 апреля.