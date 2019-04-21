Белгородцы в минувшую ночь погрузились в мир произведений Гоголя

В рамках всероссийской акции «Библионочь», которая проходила в большинстве регионов нашей страны, «Комсомолка» отправилась в Пушкинскую библиотеку-музей. Мы хотели прикоснуться к миру театрального искусства и познакомить с ним читателей. И неожиданно сами стали участниками интереснейшего, почти мистического квеста.

Гостей в Пушкинской бибилиотеке-музее встречали актеры подросткового театра «КлубОк», которые изображали персонажей гоголевских произведений и сопровождали посетителей в течение всего вечера. Ключевым моментом был квест, в котором участником было предложено разгадать тайну одного из самых загадочных и мистических писателей. Сам Николай Гоголь запутывал игроков и любил поэкспериментировать в специально оборудованном зале.

Белгородцев в минувшую ночь пригласили в Пушкинскую библиотеку-музей.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Кроме того, сотрудники Пушкинской библиотеки подготовили замечательную интерактивную программу, где все желающие могли на время стать актерами экспериментального театра. В первом действии была показана «Сказка о Василисе и ее друзьях», где артисты примерили на себя образ Царя и Царевной, Кощея Бессметного, Зайца и Василисы Прекрасной. Во второй половине вечера костюмов не было, зато гости почувствовали, как живется бытовым приборам: чайнику, входной двери, ключам и так далее.

Белгородцев в минувшую ночь пригласили в Пушкинскую библиотеку-музей.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

В эту ночь в библиотеке никому не было скучно. Те, кого не увлек театр, могли научиться валять из шерсти, разукрасить пасхальные яйца, поиграть в настольные игры. Юные гости создали настоящий мультфильм в анимационной студии на цокольном этаже, а взрослые смотрели моноспектакль от актрисы БГАДТ имени Щепкина Анны Лего.