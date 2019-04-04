В Белгородской области чиновницу подозревают в получении взятки в размере 2 миллионов 750 тысяч рублей

Чиновницу, которая подозревается в получении взятки в особо крупном размере, задержали сотрудники УФСБ России по Белгородской области во взаимодействии с оперативниками УЭБиПК УМВД региона. От директора одной из белгородских компаний она получила 2 миллиона 750 тысяч рублей.

Как было установлено, 35-летняя женщина получила незаконное денежное вознаграждение в обмен содействие в возмещении НДС и оказание помощи в случае проведения выездной проверки компании.

В СУ СК России по Белгородской области, куда были переданы материалы дела, рассказали, что по факту получения взятки в особо крупном размере Борисовским межрайонным следственным отделом возбуждено два уголовных дела .

Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

По версии следствия, в конце марта 2019 года подозреваемая, находясь в автомобиле около санатория «Красиво», получила от представителя коммерческой структуры взятку. Ее задержали после передачи денег.

По ходатайству следствия подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.