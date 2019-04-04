2019-04-04T12:38:59+03:00
Происшествия

В Белгородской области чиновницу подозревают в получении взятки в размере 2 миллионов 750 тысяч рублей

35-летняя женщина получила деньги от директора одной из белгородских компаний
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Белгородской области чиновницу подозревают в получении взятки в размере 2 миллионов 750 тысяч рублей. Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.В Белгородской области чиновницу подозревают в получении взятки в размере 2 миллионов 750 тысяч рублей. Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Чиновницу, которая подозревается в получении взятки в особо крупном размере, задержали сотрудники УФСБ России по Белгородской области во взаимодействии с оперативниками УЭБиПК УМВД региона. От директора одной из белгородских компаний она получила 2 миллиона 750 тысяч рублей.

Как было установлено, 35-летняя женщина получила незаконное денежное вознаграждение в обмен содействие в возмещении НДС и оказание помощи в случае проведения выездной проверки компании.

В СУ СК России по Белгородской области, куда были переданы материалы дела, рассказали, что по факту получения взятки в особо крупном размере Борисовским межрайонным следственным отделом возбуждено два уголовных дела .

Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

По версии следствия, в конце марта 2019 года подозреваемая, находясь в автомобиле около санатория «Красиво», получила от представителя коммерческой структуры взятку. Ее задержали после передачи денег.

По ходатайству следствия подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Белгородском деревянном храме состоялась праздничная служба
Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк
Через Белгородскую таможню пытались провести 200 000 долларов под обшивкой багажника автомобиля
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
В Губкине девочке-инвалиду отказали в жизненно необходимых лекарствах
В Шебекино работники завода получили долги по зарплате в размере 1,5 миллиона рублей
Школьник из Белгородской области носит часы почти за 2,5 млн рублей
В Белгороде ограничат движение транспорта по улицам Чумичова и Князя Трубецкого
В зимнем саду Белгородского университета расцвел банан Баджио
35-летнюю белгородку, совершившую убийство, скорее всего отправят на лечение, а не в тюрьму
Белгородский директор завода оплатил 280 тысяч уголовного штрафа за уклонение от налогов
Как будут отдыхать белгородцы в мае
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ
АгентствоStandard&Poor’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B-» до «B», прогноз «Стабильный»
30-летний белгородец предстанет перед судом за насилие над 9-летней падчерицей
Более 250 нарушений обнаружили в белгородских школьных и детсадовских столовых
В Белгородской области до конца года откроют 26 детских садов
У белгородских лесников и охотников появился новый хозяин, вернее – хозяйка
У валуйчанки с бельевой веревки украли плед
Жителя Белгородской области будут судить за попытку подкупить сотрудника ДПС
Белгородские шахматисты поборются за Кубок ректора НИУ «БелГУ»
В Старом Осколе пришлось эвакуировать учащихся 24-й школы
Перспектива остаться без имущества побудила белгородку оплатить задолженность
36-летний белгородец предстанем перед судом за изнасилование 13-летней девочки
Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев провел брифинг для журналистов региональных СМИ