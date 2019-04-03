Вечером 2 апреля на очередном заседании депутатов поселкового совета Пушкарного депутаты рассмотрели протест прокурора. В нем было сказано, что принятые 4 сентября правила, а именно пункты 13.1. и 13.2., противоречат федеральному законодательству. Поэтому поселковое собрание решило принять новую редакцию 13-й главы.Вечером 2 апреля на очередном заседании поселкового собрания Пушкарного депутаты рассмотрели протест прокурора района, касающийся новых правил благоустройства поселка. Как и в Белгороде, 13-я глава правил обязывала жителей содержать в порядке муниципальные территории в радиусе 50 метров от земельных участков. Прокуратура района отреагировала на обращение члена муниципального совета Екатерины Долговой, к которой еще в январе обратился пенсионер из Пушкарного.

С момента публикации решения поселкового собрания на сайте органов местного самоуправления жители поселка могут убирать муниципальные территории только при условии заключения письменного согласия.

В поселке Пушкарное Белгородского района отменили 13-ю главу правил благоустройства.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Пункт 13.1 правил благоустройства поселка Пушкарное теперь выглядит так:

«Участие физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющих земельными участками на праве собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, в содержании и благоустройстве прилегающих территорий осуществляется в соответствии разработанным органом местного самоуправления и согласованными в установленном порядке схемами подведомственной территории при наличии письменного согласия указанных выше лиц».

За новую редакцию 7 присутствующих депутатов проголосовали единогласно.

Напомним, в середине марта стало известно, что прокурор города Белгорода Александр Шестаков также направил протест по поводу принятия новых правил благоустройства. Депутаты городского совета должны будут рассмотреть его на ближайшей сессии в апреле.