2019-04-03T12:40:43+03:00
Общество

В поселке Пушкарное Белгородского района отменили 13-ю главу правил благоустройства

После вмешательства прокурора депутаты Пушкарного привели правила благоустройства в соответствии с федеральным законодательством
Дарья КЛОПОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В поселке Пушкарное Белгородского района отменили 13-ю главу правил благоустройства.В поселке Пушкарное Белгородского района отменили 13-ю главу правил благоустройства.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ
Изменить размер текста:

Вечером 2 апреля на очередном заседании депутатов поселкового совета Пушкарного депутаты рассмотрели протест прокурора. В нем было сказано, что принятые 4 сентября правила, а именно пункты 13.1. и 13.2., противоречат федеральному законодательству. Поэтому поселковое собрание решило принять новую редакцию 13-й главы.Вечером 2 апреля на очередном заседании поселкового собрания Пушкарного депутаты рассмотрели протест прокурора района, касающийся новых правил благоустройства поселка. Как и в Белгороде, 13-я глава правил обязывала жителей содержать в порядке муниципальные территории в радиусе 50 метров от земельных участков. Прокуратура района отреагировала на обращение члена муниципального совета Екатерины Долговой, к которой еще в январе обратился пенсионер из Пушкарного.

С момента публикации решения поселкового собрания на сайте органов местного самоуправления жители поселка могут убирать муниципальные территории только при условии заключения письменного согласия.

В поселке Пушкарное Белгородского района отменили 13-ю главу правил благоустройства. Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

В поселке Пушкарное Белгородского района отменили 13-ю главу правил благоустройства.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Пункт 13.1 правил благоустройства поселка Пушкарное теперь выглядит так:

«Участие физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющих земельными участками на праве собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, в содержании и благоустройстве прилегающих территорий осуществляется в соответствии разработанным органом местного самоуправления и согласованными в установленном порядке схемами подведомственной территории при наличии письменного согласия указанных выше лиц».

За новую редакцию 7 присутствующих депутатов проголосовали единогласно.

Напомним, в середине марта стало известно, что прокурор города Белгорода Александр Шестаков также направил протест по поводу принятия новых правил благоустройства. Депутаты городского совета должны будут рассмотреть его на ближайшей сессии в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Там, где подводные лодки паркуют?" В Delivery Club отправили учить географию стажера, пошутившего про подводную лодку "Курск"
В компании уверяют, что комментарий, который молодой сотрудник оставил под постом о "курином десанте в Самаре" никак не свзяан с шуткой про подлодку. Просто жертва ЕГЭ перепутала Мурманск и Курск
«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане
Сын легендарного путешественника Оскар Конюхов рассказал «КП», что это первый случай за весь поход, когда весельную лодку перекрутило на 360 градусов [видео]
Новости 24
Как будут отдыхать белгородцы в мае
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ
АгентствоStandard&Poor’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B-» до «B», прогноз «Стабильный»
30-летний белгородец предстанет перед судом за насилие над 9-летней падчерицей
Более 250 нарушений обнаружили в белгородских школьных и детсадовских столовых
В Белгородской области до конца года откроют 26 детских садов
У белгородских лесников и охотников появился новый хозяин, вернее – хозяйка
У валуйчанки с бельевой веревки украли плед
Жителя Белгородской области будут судить за попытку подкупить сотрудника ДПС
Белгородские шахматисты поборются за Кубок ректора НИУ «БелГУ»
В Старом Осколе пришлось эвакуировать учащихся 24-й школы
Перспектива остаться без имущества побудила белгородку оплатить задолженность
36-летний белгородец предстанем перед судом за изнасилование 13-летней девочки
Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев провел брифинг для журналистов региональных СМИ