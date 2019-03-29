В «Вечернем Урганте» темный Император Галактики заговорил голосом белгородского мэра

Телеведущий Иван Ургант в свойственной ему манере прошелся по истории со «звездной» присягой мэра Белгорода. С новостей, посвященных Юрию Галдуну, он начал очередной выпуск «Вечернего Урганта».

Сначала ведущий предложил посмотреть оригинальное видео с выходом мэра под вступительную музыку киносаги. Дмитрий Хрусталев заметил: «Хорошо хоть не под имперский марш…» (музыкальная тема «Звездных войн», которая всякий раз сопровождала появление темных сил). Ургант оппонировал: «Мэру по закону РФ нельзя выходить под имперский марш. Это музыка губернатора».

О звездной присяге мэра, фильмах про современную армию и уличных домовых. Вечерний Ургант..

Далее ведущий заявил: «Одновременно с этим где-то в другом конце вселенной прошла другая церемония. Ведь должно же быть какое-то равновесие». Зрителям показали кадры из третьего эпизода «Звездных войн», только с «белгородской» озвучкой. Дама, объявляющая выход мэра, оказалась нелепым инопланетянином Джар-Джар Бинксом, а голосом мэра заговорил сенатор Палпатин. «Равновесие во вселенной восстановилось!» - заключил Иван Ургант.

Отметим, что в показанном эпизоде повествуется о крахе справедливой Республики и создании жестокой Империи. В свою очередь, Палпатин, чьим голосом заговорил Галдун, по сюжету становится Императором Галактики, одним из главных отрицательных героев. Надеемся, что эти апокалиптичные прогнозы не сбудутся.

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