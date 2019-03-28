2019-03-28T15:47:33+03:00
Общество

Белгородская чиновница, выбравшая для присяги мэра музыку из «Звездных войн», уволилась

Глава городского управления культуры Людмила Грекова написала заявление по собственному желанию
Ирина ТАРАСОВА
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Заявление «по собственному желанию» написала и прославившая нового мэра Белгорода музыкой из «Звездных войн» глава управления культуры Людмила Грекова.Заявление «по собственному желанию» написала и прославившая нового мэра Белгорода музыкой из «Звездных войн» глава управления культуры Людмила Грекова.Фото: "КП" Архив
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После избрания мэром Юрия Галдуна городскую администрацию покинули сразу несколько высоких чиновников, сообщили в мэрии. Заявление «по собственному желанию» написала и прославившая нового мэра музыкой из «Звездных войн» глава управления культуры города Людмила Грекова.

Напомним, 26 марта избранный глава города прошествовал через сцену под проигрыш, открывающий фильмы саги. Немного позже выяснилось, что звуковое сопровождение выбирали в городском управлении культуры. Хотели сделать его более современным и – получили результат. Злого умысла не было. Недосмотрели просто.

Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звёздных войн».

Кстати, выход первых руководителей во время торжественных мероприятий под трек из "Звездных войн" в России становится уже традицией. 20 марта губернатора Алтайского края Виктора Томенко, министров правительства региона и депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания встречали под марш из знаменитой саги в новеньком спортивном зале алтайского архитектурно-строительного колледжа.

О других кадровых перестановках в администрации Белгорода. Новым руководителем МБУ «Управление Белгорблагоустройство» стал Виктор Гордиенко, ранее замещавший должность заместителя руководителя комитета по управлению Западным округом. Он сменил на посту Владимира Марченко.

В число тех, кто покинул администрацию, вошли вице-мэр по внутренней и кадровой политике Андрей Миськов, а также руководитель аппарата администрации Владимир Мерзликин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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