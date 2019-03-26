В Белгороде выбирают мэра в режиме онлайн трансляции

26 марта в Белгороде депутаты городского Совета тайным голосованием должны выбрать мэра города на ближайшие пять лет. Видео прямой трансляции можно увидеть здесь.

Как сообщает наш корреспондент Дарья Клоповская, фотосъемку всем журналистам, присутствующим на заседании, запретили, ссылаясь на то, что журналисты будут мешать видеотрансляции и что в зале присутствуют «свои» фотографы.

Напомним, что 19 марта на заседании комиссии по вопросам законности и развития местного самоуправления ее председатель Оксана Владимирова сообщила, что 26 марта пройдёт первая видеотрансляция сессии Белгородского городского Совета. Видеотрансляции, по словам чиновницы, должна позволить обеспечить открытость сессии и максимально расширить зрительскую аудиторию.

На сегодняшний момент на кресло мэра претендуют глава ТСЖ и гражданская активистка Оксана Михайлик, главный инженер филиала ПАО «Квадра» Виктор Горлов и врио мэра Белгорода Юрий Галдун. Чтобы стать мэром, за кандидата должны проголосовать не менее 2/3 депутатов.

«Комсомолка» следит за развитием событий из зала заседаний.

Юрий Галдун считает, что сокращение численности сотрудников администрации на 20% стимулирует других работников администрации.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Так, врио мэра Белгорода Юрий Галдун рассказал, что сократилась численность сотрудников администрации на 20%, что должно стимулировать других работников администрации.

В своей программе Юрий Галдун говорил об инновациях и развитию отношений между вузами, работодателями и властью.

«Наша стратегическая цель на ближайшие несколько лет — формирование «умного» инновационного города, в котором применяются цифровые технологии для повышения уровня жизни людей, эффективности деятельности и услуг, - говорил Юрий Галдун.

Также кандидат обещал увеличить ВВП на 18 процентов. Тогда к 2023 году он составит 223 миллиарда рублей. Обещал кандидат увеличить количество рабочих мест и поднять зарплату не менее чем на 30 процентов.

Свою программу представляет главный инженер филиала ПАО «Квадра» Виктор Горлов.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Далее свою программу представил главный инженер филиала ПАО "Квадры" Виктор Горлов. Он подчеркнул, что в городе необходимо создать условия для развития промышленных предприятий и серьезно заняться повышением качества продукции. Также необходимо создать интерактивную карту благоустройства Белгорода, чтобы у людей был выбор.

Виктор Горлов предложил увеличить зарплату сотрудникам школ и садиков, статус учителей приравнять к муниципальным служащим, предусмотреть квоты для молодых педагогов.

Депутат горсовета Юрий Шашнин поинтересовался у кандидата в мэры, как должны решаться в Белгороде проблемы маломобильных граждан. На что получил ответ:

- Депутаты должны сами почувствовать, как живется этой категории граждан в нашем городе.

Кандидат в мэры Оксана Михайлик пришла с опозданием.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Еще один кандидат в мэры Оксана Михайлик пришла на "свои" выборы с опозданием. И сразу же начала говорить о борьбе с коррупцией. Депутаты и все, кто в этот момент внимательно следит за выборами мэра, услышали от кандидата, как она разобрала на цитаты философа, который активно боролся с коррупцией и пообещала, готова 30% из своей зарплаты выделить тем, кто будет сообщать ей о фактах коррупции.

Также кандидат пообещала:

- Мое платье с авторским принтом, я его продам за 5 тысяч рублей, если вы их пожертвуете на «Святое Белогорье против детского рака».

Оксана Михайлик ратует за искусственный интеллект и онлайн отзывы. К 2025 году она хотела бы видеть Белгород технополисом, где произойдет увеличение продуктивности труда в 2 раза. Также кандидат предложила сократить неэффективные округа.

Оксана Михайлик также высказалась о сохранении исторической памяти: «Отношение к культуре сейчас – варварское». Кандидат предложила избрать единого перевозчика общественного транспорта, а чиновникам отказаться от автомобилей. Кандидат в мэры также предлагает отказаться от семейного врача в пользу перехода к телемедицине. В отношении школ считает, что они должны зарабатывать себе деньги сами. А что касается жилья:

«Цены на жилье нужно приравнять ЦФО, они у нас завышены».

После презентации программы к Оксане Михайлик с вопросами обратилось несколько депутатов.

Затем замгубернатора Ольга Павлова предложила поддержать кандидатуру Юрия Галдуна, отметив, что он проявил себя умелым хозяйственником и что он оправдает доверие и администрации, и жителей.

"У него есть все качества, присущие лидеру", - сказала Ольга Альбертовна.

В эти минуты идет голосование.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

В эти минуты депутаты приступили к голосованию. По его результатам 30 депутатов отдали свои голоса за Юрия Галдуна.