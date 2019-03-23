В Белгородской области пьяный мужчина с ножом напал на полицейских

В Старом Осколе 37-летний местный житель напал на сотрудника полиции с ножом. Мужчина был пьян и пытался скрыться от правоохранителей после кражи алкоголя из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области.

Инцидент произошел 23 марта. Местный житель зашел в магазин в микрорайоне Жукова и попросил у продавца две бутылки водки. Первую он выпил прямо на кассе, а вторую забрал с собой, не заплатив за нее. Сотрудники магазина позвонили в полицию. Правоохранители приехали на место и заметили в 200 метрах мужчину похожего на подозреваемого. Тот, заметив полицейских, попытался убежать. Наряд ППС догнал вора возле арки дома №27. На требования стражей порядка он реагировал агрессивно, а потом начал кидаться на них с ножом. Во время завязавшейся драки мужчина ранил полицейского. Сотрудник испытывать судьбу не стал и выстрелил из табельного оружия нападавшему в грудь. Выстрел оказался смертельным. А сотрудника полиции госпитализировали.

- По факту применения им табельного оружия руководством УМВД России по Белгородской области назначена служебная проверка. По предварительным данным, оружие было применено правомерно, - прокомментировали в ведомстве.

Выяснилось, что на мужчину, бросавшегося с ножом на правоохранителей, ранее уже были возбуждены два уголовных дела. по признакам преступлений, предусмотренных ст.318 и ст.161 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти и грабеж).

В телеграм-канале «112» сообщается, что мужчина две недели назад также возле магазина напал на с ножом на наряд вневедомственной охраны. Но группа задержания тогда стрелять не решилась, буяна скрутили и доставили в изолятор временного содержания.

Кроме того, по данным наших источников в Старом Осколе, местный житель ранее был судим и страдал психическим расстройством.