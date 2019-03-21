За поджог травы белгородцы заплатят штраф от 2 до 3 тысяч рублей и компенсируют нанесенный ущерб

На пресс-конференции, которая прошла в управлении ГОЧС Белгорода, шла речь о проблемах, связанных с весенними палами травы и мусора. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для физлиц – от 2 до 3 тысяч рублей. Должностные и юридические лица заплатят гораздо большие суммы. Начальник ведомства Виктор Баранов, обращаясь ко всем жителям региона, призвал не сжигать жизнь.

В словах Виктора Викторовича, увы, нет никакого преувеличения. Во время весенних палов вместе с сухой травой сгорает множество живых микроорганизмов, мелких зверьков, наносится значительный вред окружающей среде. 78 случаев возгорания травы было зафиксировано в Белгородской области в прошлом году. И, несмотря на затянувшуюся весну и сырую погоду, уже в этом – три.

На пресс-конференции говорили, что на сегодняшний день, согласно разработанному плану мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров, на территории Белгорода, определены десять зон, наиболее опасных с точки зрения возникновения возгораний. На их территории действуют наблюдательные посты, а также две мобильные группы экстренного реагирования. За пожароопасной ситуацией в городе следят более ста видеокамер единой дежурно-диспетчерской службы.

Весенние палы травы - традиция, ведущая к трагедии!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности говорил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белгорода Сергей Хруслов:

- Сжигать сухую растительность можно в безветренную погоду не ближе чем в 50 метров от объектов. В противном случае, предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей для физических лиц, от 6 до 15 тысяч для должностных, от 150 до 200 тысяч для юридических. Помимо штрафа придется оплатить и причиненный окружающей среде ущерб.

Первый заместитель начальника управления экологического надзора области Валерий Анищенко подчеркивал, что при сжигании 1 тонны травы и мусора в воздух выделяется до 9 килограммов механических частиц, многие из которых наносят непоправимый вред здоровью человека.

Свой вариант решения проблемы утилизации растительных остатков предложила заместитель начальника отдела охраны окружающей среды комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации города Евгения Алексеева. Евгения Ивановна считает, что компостирование растительных остатков не только поможет грамотно их утилизировать, но и окажет положительное воздействие на окружающую среду.

- На приусадебных участках легко можно организовать компостную яму или же купить специальный компостер, организовав у себя своеобразную биофабрику. Такой метод хозяйствования позволит сэкономить семейный бюджет, ведь не нужно покупать химические удобрения для почвы, - отметила она.

Ситуация под строгим контролем специалистов ГОЧС Белгорода.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сотрудники МЧС, экологи и специалисты комитетов по управлению городскими округами также заострили внимание на профилактической работе с населением в период весенних палов. В такой работе не должно быть мелочей. Во время рейдов, сходов гражданам специалисты ведомств ведут разговор с населением о вреде сжигания растительных остатков, возможных угрозах для природы, последствиях для здоровья и вариантах решения проблемы.

Еще одна проблема – выезды на природу с посещение лесных массивов. Директор ОКУ «Белгородское лесничество» Нелли Бакшеева напомнила, что строго запрещено разведение костров, использование открытого огня, сжигание веток, въезд в леса транспортных средств, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением техники и открытого огня.

Бережное отношение к природе, забота об окружающей среде должна стать нормой для каждого белгородца. Сохранить, сберечь и приумножить богатство Белгородского края – не такая уж сложная задача, если взяться за нее всем вместе.