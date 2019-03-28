2019-03-28T13:29:08+03:00
Общество

Белгородские «дети войны» прошлись по «Улицам уездного города»

Какие сокровища представлены в лавке галантерейных товаров купца Пивоварова в музее народной культуры
Ирина ТАРАСОВА
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Фото на память на "улице уездного города".Фото на память на "улице уездного города".Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцы, члены региональной общественной организации «Дети войны», совершили небольшую экскурсию в прошлое – побывали в Белгородском государственном музее народной культуры. Программа «прогулки» по импровизированным улочкам старого уездного города, поход в галантерейную лавку купца Пивоварова, предложенные экскурсоводом, пришлись по душе всем.

Нет ничего удивительного в том, что многие исторические события, факты, предметы, во многом непонятные для нынешних молодых людей, люди из поколения «дети войны» воспринимают, как часть своей жизни, юности, детства, пусть и далеких. Слушая экскурсовода, вспоминали, к примеру, как бегали в «железку» (теперь в этом здании статуправление) на танцы. Шутили по поводу «беспроводных» старинных тяжелых чугунных утюгов. Многие товары, выложенные в лавке купца Пивоварова, известнейшего в Белгороде торговца конца XIX, не только узнавали. Некоторые из представленных предметов когда-то видели у своих бабушек, дедушек, держали в руках. У кого-то до сих пор такие старинные вещицы хранятся, как реликвии.

В лавке купца Пивоварова. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В лавке купца Пивоварова.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Идею работников музея сохранения, изучения и трансляции широкой публике традиционной народной культуры через обычаи, обряды, ремесла, фольклор, а также музыкальное творчество, декоративно-прикладное искусство представители старшего поколения белгородцев поддерживают. О чем и написали «дети войны» в книге отзывов, покидая гостеприимное здание.

Благодарили организаторов экскурсии – депутата Государственной Думы от КПРФ Сергея Гаврилова, экскурсовода и работников музея. И, конечно, обещали, что обязательно придут еще, ведь познакомиться за одно посещение с коллекцией музея, которая составляет 21745 предметов невозможно. А ко многим выставленным экспонатам можно возвращаться, приходить, как на свидание с юностью…

ИСТОЧНИК KP.RU

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