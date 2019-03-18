2019-03-18T16:42:56+03:00
Общество

Белгородцы могут оплатить услуги ЖКХ без комиссии только напрямую поставщику

В «Интерфакс-центре» прошел брифинг по результатам прокурорской проверки о законности взимания комиссии за услуги ЖКХ
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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В «Интерфакс-центре» прошел брифинг по результатам прокурорской проверки о законности взимания комиссии за услуги ЖКХ.В «Интерфакс-центре» прошел брифинг по результатам прокурорской проверки о законности взимания комиссии за услуги ЖКХ.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ
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18 марта в белгородском «Интерфакс-центре» состоялся брифинг «О результатах проверки соблюдения федерального законодательства по фактам взимания комиссии за жилищно-коммунальные услуги».

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Белгородской области Александр Латынин сообщил собравшимся журналистам, что прокуратурой Белгорода были вскрыты факты, когда не было возможности внести наличные средства за капитальный ремонт, вывоз ТКО и за газ.

При этом, в соответствии со ч 1, статьи 16.1. Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», продавец обязан обеспечить возможность оплаты товаров, работ и услуг, путем использования национальных платежных инструментов, а также наличными расчетами по выбору потребителя. Поставщики обязаны предоставить хотя бы один способ оплаты услуг ЖКХ, не предусматривающий дополнительных комиссий.

После проведенной проверки, такой способ оплаты наличными без комиссии имеет «Газпром». Другие же поставщики обязаны устранить нарушения и дать ответ в прокуратуру в течение месяца.

Александр Латынин пояснил, что оплатить услуги жилищно-коммунального хозяйства можно напрямую поставщикам через интернет-сайт в личном кабинете, либо наличными в офисе поставщика услуг.

Старший помощник прокурора области Ольга Моичейкина обратила внимание на тот факт, что компании допустили ошибку и должны были провести информирование населения о взимаемой комиссии заранее, еще в 2018 году.

Также прокуратура отметила еще ряд недочетов, которые поставщикам и управляющим компаниям следует устранить.

- Выбор способа оплаты коммунальных услуг отдельными платежами поставщикам услуг, либо по единому платежному документу с уплатой комиссии является правом потребителя. В сельских поселениях, где нет интернета, у людей отсутствует возможность оплаты без дополнительных комиссий. Должны быть созданы условия, чтобы граждане могли оплачивать ЖКУ без онлайн-регистрации и комиссий, - прокомментировала Ольга Петровна создавшуюся ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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