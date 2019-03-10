Масленичные гуляния в Белгороде: ярмарка, блины, состязания и концерт этно-певицы Варвары

Прошедшие выходные В Белгороде были очень насыщенными: в этом году празднование Международного женского дня выпало на масленичную неделю. В течение трех дней на разных площадках города проходили праздничные гуляния. Сюрпризом дня стал сольный концерт заслуженной артистки России Варвары

Тысячи белгородцев вышли проводить зиму

Масленичные гуляния в Белгороде: встречаем весну танцами.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Прощеное воскресенье – это заключительный день Масленицы перед началом Великого Поста. В этот день проходят самые праздничные мероприятия, кульминацией которых по древнерусской традиции становится сжигание чучела Масленицы.

Сегодня, в солнечный воскресный день, тысячи людей собрались в Белгородском парке Победы для того, чтобы проводить зиму, посостязаться в силе и ловкости, да и просто повеселиться от души.

Масленичные гуляния в Белгороде: отведать блинов - первое дело!Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Массовые гуляния начались в полдень: работали интерактивные площадки, фотозоны, проводились спортивные состязания и театрализованные представления. С 15:00 для гостей парка была открыта дегустация традиционного праздничного лакомства, было роздано около трех тысяч блинчиков.

Известная песня из репертуара Варвары "Ой ты, Порушка-Параня" была записана в селе Афанасьевка Алексеевского района

Сюрпризом дня стал сольный концерт заслуженной артистки России Варвары. Этно-певица порадовала зрителей исполнением собственных хитов, народных и казачьих песен. Артистка поделилась со зрителями, что у неё есть родственники из Белгородской области, поэтому она приезжает в наш регион с особым трепетом. Одна из самых известных песен, исполняемых Варварой – «Ой ты, Порушка-Параня», которая является исконно белгородской, и была записана в 1960 году в селе Афанасьевка Алексеевского района. В течении часа белгородцы зажигали под голос любимой певицы.

Масленичные гуляния в Белгороде: поет Варвара.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

А завершился концерт в 17:00 сжиганием чучела Масленицы. И после всем желающим было предложено спеть в караоке.