2019-03-06T15:43:42+03:00
Общество

В канун 8 Марта для автоледи Белгорогда песни поют даже полицейские

В честь Международного женского дня белгородские сотрудники ДПС поздравили женщин с праздником
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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В канун 8 Марта автоледи Белгорогда песни поют даже полицейские.В канун 8 Марта автоледи Белгорогда песни поют даже полицейские.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ
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Белгородские автоледи сегодня чаще обычного попадались сотрудникам ДПС. Полицейские скрупулезно проверяли документы, требовали пройти в служебный автомобиль и даже оформить протокол. Волнение сменялось улыбкой, потому что каждой девушке полицейские вручали букет цветов, поздравляли с наступающим праздником и…пели.

Такой сюрприз белгородские полицейские подготовили совместно с командой «Авторадио» в рамках всероссийской акции «Цветы для Автоледи».

В канун 8 Марта автоледи Белгорогда песни поют даже полицейские. Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

В канун 8 Марта автоледи Белгорогда песни поют даже полицейские.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

«Комсомолка» прибыла на место проведения акции в районе Дворца спорта «Комсмос», Интересно было наблюдать, как реагировали ничего не подозревающие женщины. Одни девушки откровенно пугались и боялись выходить из машины, другие возмущались, ведь они ничего не нарушали.

…Юлия и Евгения держали путь на обед в то время как их остановил сотрудник ДПС. Он вручил букеты цветов обоим девушкам и...

- Я очень удивилась, почему меня остановили. Когда же полицейский начал петь», я решила, что это какой-то розыгрыш, а потом нам с Женей вручили цветы. Очень приятно встречаться с нашими сотрудниками полиции по таким поводам,- поделилась впечатлениями Юлия, которая была за рулем.

В канун 8 Марта автоледи Белгорогда песни поют даже полицейские. Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

В канун 8 Марта автоледи Белгорогда песни поют даже полицейские.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Старший инспектор по особым поручениям управления ГИБДД УМВД России по Белгородской Области Елена Чеченева рассказала, что акция проходит по всей Белгородской области. Девушек нашего региона будут поздравлять все эти дни, вплоть до 8 марта.

- Автоинспекторы совместно с сотрудниками «Авторадио» придумали особенный момент: мы переодели радиоведущего в сотрудника ГИБДД и во время проверки документов он исполнял песню для девушки. Это было очень неожиданно, приятно и весело, - пояснила Елена Чеченева.

В канун 8 Марта автоледи Белгорогда песни поют даже полицейские. Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

В канун 8 Марта автоледи Белгорогда песни поют даже полицейские.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Многие девушки открыто выражали свои эмоции, делали памятные фотографии. А владелица автомобиля «Ниссан» Елена отметила, что сотрудники полиции первыми поздравили ее с 8 марта в этом году, и, не сдержавшись, обняла каждого полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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