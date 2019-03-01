Белгородцы смогут приобщиться к «Тайне света» Никаса Сафронова

1 марта 2019 года в выставочном зале Белгородского художественного музея открылась персональная выставка заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова «Тайна света».

Для того, чтобы презентовать новую экспозицию, художник лично прибыл в Белгород. Несколько лет назад, Никас Сафронов уже приезжал в наш город с выставкой своих работ. По мнению мастера, наш художественный музей является одним из лучших в стране.

В первый день весны в Белгородском художественном музее открылась выставка известного художникаФото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

- Белгород полностью соответствует своему названию, очень светлый красивый город. Здесь занимаются культурой и я признателен, что мою выставку открывает губернатор, - поделился впечатлениями художник.

Представленные на выставке работы Никаса Сафронова отличает особый внутренний свет. Может потому, что художник старается писать позитивно, в каждом моменте жизни и каждом человеке найти самое лучшее.

В первый день весны в Белгородском художественном музее открылась выставка известного художникаФото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

- Вдохновение всегда внутри, оно живёт с тобой. Меня вдохновляют красивые города, светлые залы, музы. Я никогда не хотел быть известным, но хотел быть профессионалом. Всегда учился, старался использовать любой шанс для образования, - рассказывал мастер собравшимся на его презентацию зрителям.

Как известно, Никас Сафронов писал портреты для известных киноактеров, том числе для Софи Лорен, Настасья Кински, Бреда Питта. Кистью художника были написаны портреты 44 президентов, а в ближайшее время один король получит работу, выполненную кистью российского художника. Имя короля Никас пока предпочел сохранить в тайне.

«Комсомолке» удалось прикоснуться к «Тайне света» мастера и пообщаться с художником.

- Любая картина – это тайна. То, как автор выражает свои чувства, эмоции, мысли через мазки, через краски, - так автор объяснил читателям «КП» название экспозиции. И оставил на память автограф: «Для читателей «Комсомольской правды» с любовью. Ваш друг Никас. 1.03.2019».

В первый день весны в Белгородском художественном музее открылась выставка Никаса Сафронова.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Со 2 марта по 7 апреля белгородцы могут посетить выставку и познакомиться с творчеством Никаса Сафронова. Посетители увидят более 80 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1980-х и вплоть до 2018 года.