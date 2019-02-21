Студентка «НИУ БелГУ» Марина Сергеева вышла в ¼ финала всероссийского конкурса «Краса Вселенной Россия 2019». Она мечтает победить и воплотить в жизнь свое заветное желание – обзавестись личным авто.

Марине Сергеевой 22 года. Она студентка юридического факультета «НИУ БелГУ» и уже работает по своей специальности. В конце прошлого года девушка победила своих соперниц и теперь ее ждет финальный отбор конкурса, который состоится весной 2019 года в Москве. А самую красивую девушку мира выберут будущей осенью.

- В этом бизнесе я совсем недавно и, как бывает нередко, попала в модели случайно. Мне всегда было интересно, как выглядят девушки-модели. При этом я считала себя при росте 171 сантиметр и весе 47 килограмм толстенькой, - рассказывала Марина «Комсомолке».

За год девушка сделала большой рывок вперёд. На конкурс красоты пошла, так как чувствовала, что это необходимо для самореализации, как личности. Став «Мисс Русское Радио Белгород -2018», сразу попала в реалити-шоу на Ru.tv. Не прошло и пару месяцев, как вышла в 1/4 конкурса «Краса Вселенной». Девушке безумно хочется попасть на финал и доказать, что девушки в России не только самые красивые, но и самые умные и очень талантливые.

- Результаты первого конкурса меня порадовали и вдохновили, - делится своими впечатлениями Марина. - Я стала одной лицом бренда «DIM», сразу же посыпались предложения от различных агентств, приглашений принять участие в съемках разного масштаба.

На конкурсе «Краса Вселенной» белгородка Марина Сергеева будет представлять Россию. Фото из личного архива Марины.

А еще девушка приобрела много верных друзей. Правда, они все раскиданы по разным городам и странам, но все равно стараются поддерживать связи, встречаться. Марина считает, что участие в таких конкурсах закаляет дух и дает возможность для творческого развития.

- На предстоящем конкурсе я хочу достойно представить свой любимый Белгород и, конечно же, мечтаю привезти титул «Краса Вселеной 2019» и корону победительницы в Россию. Конкурс дает возможность воплотить многие желания в жизнь. Надеюсь, что с победой мне удастся обзавестись личным авто, - говорит Марина.

- Это будет танец в национальном костюме, который я готовлю сама, подчеркивает девушка. - Мне предстоит рассказать о себе, своем городе и своей стране. Надеюсь, что меня поддержат друзья, что вся Белгородчина будет болеть за мою победу.Девушка понимает, что конкурс будет достаточно трудным, что ее ждет жесткий кастинг, но не боится новых испытаний. У нее подготовлен сложный творческий номер, с которым она намерена победить.

Иногда шутя говорю, что иду по стопам Оксаны Федоровой. Но ведь так важно каждому реализоваться в этой жизни. И я не исключение. Мне хочется не только проявить себя творчески, но и самой помогать людям, приносить пользу обществу. И победа в конкурсе откроет такие возможности для меня.

Мы желаем Марине Сергеевой удачи в предстоящем конкурсе и призываем всех белгородцев болеть за нее!