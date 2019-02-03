Что несут белгородцам новые правила благоустройства

Тема новых правил благоустройства города взбудоражила Белгород еще осенью. В первой редакции эти правила предполагали ежедневную уборку прилегающих территорий, покос травы, уборку снега, листьев, уход за колодцами, полив деревьев и многое другое. На сессии горсовета в октябре вопрос был снят с повестки и отправлен на доработку. Этим было положено обсуждение новых правил. Но, несмотря на многочисленные протесты, их приняли.

17 декабря «Комсомолка» побывала на публичных слушаниях, на которых неравнодушные граждане, а также депутаты от оппозиции высказали свое недовольство 13-й главой данных правил, вокруг которой и развернулись главные дебаты.

Зал заполнили до отказа. Фото предоставлено FONAR.TV.

29 января на сессии городского совета новые правила вынесли уже на голосование депутатов. Несмотря на то, что заседание было назначено на 15:00, еще с 14 часов дня людей начали организованно подвозить на автобусах. Тем же, кто хотел сам пройти в зал, сообщали, что мест больше нет. Только после возмущений пришедшим горожанам разрешили стоять на проходе.

Начальник департамента городского хозяйства Александр Немыкин зачитал новую редакцию правил. Их действительно доработали: для МКД прилегающая территория – 0 метров, но как объяснил временно исполняющий обязанности мэра Юрий Галдун, это только до осени. Для частных домов – прилегающая территория – 10 метров, для бизнеса и владельцев гаражей – 15 метров. Также из проекта убрали требования о поливе деревьев, вывозе листвы и снега.

Напомним, что ранее 20 декабря КПРФ провела митинг против проекта новых правил, где было собрано 450 подписей. Активисты-горожане также собрали свыше 3000 автографов на имя председателя горсовета Ольги Медведевой с требованием не принимать правила в такой редакции. Депутат горсовета Игорь Цевменко задал вопрос о количестве поступивших подписей. Прямого ответа председатель не дала, прозвучало только, что подписи «Сделаны одной рукой и не жителями Белгорода…»

Были отклонены и замечания прокуратуры, в которых исполняющий обязанности прокурора Андрей Шестаков говорил, что проект правил благоустройства противоречит требованиям законодательства и не может быть рекомендован к принятию.

Горожан все же пустили, но стоять им пришлось в проходе. FONAR.TV.

На заседании 29 января прозвучал и вопрос о том, какая ответственность предусмотрена за нарушение новых правил благоустройства и как это будет контролироваться.

На что Юрий Галдун ответил, что методические указания будут разработаны отдельно, в них будет четко указано, когда, на каких основаниях штрафные санкции будут применяться. Что применять их будут выборочно и то после двух предупреждений…

Свой комментарий по поводу этих «методических рекомендаций» дала депутат горсовета, юрист Екатерина Клоповская: «Такого документа в принципе не может существовать. Административная ответственность – компетенция областной думы. Для этого горсовет должен выйти с законодательной инициативой в представительный орган региона. И, конечно, это не могут быть какие-то методички, а только изменения в областной закон. Думаю, на самом деле никто этим заниматься не будет».

В других населенных пунктах Белгородской области, где не было протестов, правила благоустройства были приняты в первоначальной жесткой редакции: 30 метров вокруг многоквартирного дома и 100 метров — вокруг участков личных подсобных хозяйств.

Но есть и исключение: в Разумное, где большинство депутатов поселкового собрания коммунисты, приняли правила благоустройства в собственной редакции. Она предусматривает исключительно добровольное участие жителей в благоустройстве прилегающих территорий. За проект проголосовали единогласно.

Депутат поселкового совета Разумное Екатерина Долгова объяснила: «Мы внесли изменения в 13-ю главу правил благоустройства, согласно которым собственники и арендаторы жилых и нежилых помещений имеют право участвовать, в том числе, финансово, в благоустройстве прилегающих территорий, но не обязаны это делать».