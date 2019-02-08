2019-02-08T10:55:38+03:00
Происшествия

В Белгороде застрелили известного боксера

Его тело было обнаружено в микрорайоне «Улитка» недалеко от дома, где он жил
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде застрелили известного боксера. Фото из открытых источников.В Белгороде застрелили известного боксера. Фото из открытых источников.
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Вчера, 7 февраля, в Белгороде около 21 часа в микрорайоне «Улитка» был убит известный боксер. По предварительным данным убитый — Александр Костромин. Пока лишь известно, что якобы боксер получил восемь огнестрельных ранений и что подозреваемый в убийстве мог скрыться с места преступления на «Приоре». В микрорайоне появились дополнительные полицейские патрульные, которые массово проверяют документы.

Информацию подтвердили в Следственном комитете России по Белгородской области, сказав, что в микрорайоне «Улитка» было найдено тело молодого мужчины. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что Александр Костромин учился на спортивном факультете в Белгородском университете. Закончил его в 2010 году. Известность пришла к нему после первого серьезного боя, когда он в 2005 году стал победителем первенства России. В 2014 году Александр победил на международном турнире в Крыму, выиграв золото.

Алексанлр Костромин выступал в соревнованиях в весовой категории 81 кмлограмм. 9 февраля он должен был отметит свое 30-летие. Готовился провести 4-й профессиональный бой в своей карьере, который должен был пройти 16 февраля в Риге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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