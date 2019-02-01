«Моржата» детского сада № 75 Белгорода не болеют ни гриппом, ни ОРВИ

В Белгородской области на предотвращение распространения вирусных заболеваний направлены как традиционные, так и нетрадиционные профилактические мероприятия. Примером нетрадиционного подхода может служить детский сад №75 Белгороде, где существует две группы «моржат». Ежедневно в 12 часов дети выходят на прогулку без одежды и обливаются холодной водой. И при этом не болеют ни гриппом, ни ОРВИ.

…Обычный день в детском саду. Прежде чем выйти на улицу, воспитанники 2-й группы сделали зарядку и прошлись по массажным коврикам. На площадке они непродолжительное время играют, водят хороводы, а в завершение – холодный душ.

Воспитатель Татьяна Брыткова подчеркивает, что «закаливанием ребенок должен заниматься систематически и последовательно. Пока они делают это неосознанно, но потом у них такой режим входит в привычку. К нам в группу в основном приходят ослабленные дети, а после регулярных занятий они становятся крепкими и жизнерадостными».

Воспитательницу поддерживает и малыш Андрей Братищев, который говорит: «Мне нравится быть «моржом». Обливаться на улице водой очень весело. «Моржи» очень смелые люди, которые не боятся холода».

Отметим, что нетрадиционные методы укрепления здоровья детей в саду уходят своими корнями в 1991 год. Тогда занятия начинались, как эксперимент. Однако, показав свою эффективность, остались в программе.

Заведующая детским садом Любовь Пшеничных рассказала, что у них есть родители, которые сами, будучи детьми, ходили в группу «моржат». Теперь они приводят сюда своих детей.

Традиционным методам профилактики гриппа и ОРВИ в дошкольном учреждении также уделяется особое внимание: обязателен утренний фильтр-контроль, зарядки на свежем воздухе, витаминизированное питание, регулярные уборка и проветривание помещений, в каждой группе можно увидеть в тарелках лук и чеснок. Самым надежным способом защиты от вирусных заболеваний по-прежнему остается вакцинация. Однако здесь есть свои трудности.

«Приходится сталкиваться с родителями, которые из-за личных убеждений или же начитавшись недостоверной информации о вреде прививок, отказываются от них. А ведь осложнения от гриппа и ОРВИ могут быть очень тяжелыми», - отметила Любовь Александровна.

Методы профилактики дают свои плоды, число заболевших в дошкольном учреждении не превышает 1,5%.

В областном центре проводится постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки. На сегодняшний день число заболевших в школах не превышает 2,1%, в детских садах – 6,2%.

В целом по городу эпидемиологическая обстановка также не вызывает опасений. По информации Роспотребнадзора, выявлено 2380 случаев вирусных заболеваний.Показатель составил 62,37 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 23,4%.