2018-12-19T15:17:48+03:00
Общество

В Белгороде работает Организация Объединенных Наций

10-я Белгородская Международная Модель ООН отмечает юбилей и приготовила для участников игры интереснейшую программу
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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В Белгороде работает Организация Объединенных Наций.В Белгороде работает Организация Объединенных Наций.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ
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С 2008 года на базе Белгородского Государственного Университета проходит Белгородская Международная модель ООН. В этом году игра отмечает свой десятилетний юбилей и приготовила для своих участников немало сюрпризов.

В 2018 году организаторы подготовили для участников интереснейшую программу. Впервые свою работу будут моделировать целых 6 органов ООН: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Международный суд, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ. Работа будет вестись на двух официальных языках: русском ианглийском.

На торжественном открытии 10-й Белгородской Международной Модели ООН выступил богослов, профессор Питтсбургской семинарии Джон Берджес. Он поздравил делегатов с началом модели и дал им наставление: «Мы проживаем сейчас период истории, при котором обстоятельства жизни быстро и постоянно изменяются. Ничто не является незыблемым и надежным. Думаю, молодежи удастся все-же найти ответы на глобальные вопросы человечества».

Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории и зарубежного регионоведения Вера Малай обозначила круг проблем, которые будут решать делегаты в период с 18 по 21 декабря. И выразила надежду, что модельщики, возможно, найдут даже более грамотные решения проблем, чем реальная организация. Ведь на повестке дня стоят такие острые вопросы, как защита мирного населения в условиях терроризма, выход США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), проблемы глобальной безопасности и другие.

В Белгороде работает Организация Объединенных Наций. Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

В Белгороде работает Организация Объединенных Наций.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Особенность Белгородской Модели ООН заключается в том, что её участниками являются ребята не только из Белгорода, но и других городов России, и даже государств.

«Комсомолке» посчастливилось пообщаться с некоторыми гостями нашего города.

Андрей Белицкий приехал из Тулы, он будет играть за делегацию США в Совете Безопасности. Парень считает, что такой вид мероприятий очень полезен для развития человека в сфере международной политики и надеется, что сможет получить ораторский опыт и познакомиться с ребятами со всей России.

В Белгороде работает Организация Объединенных Наций. Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

В Белгороде работает Организация Объединенных Наций.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Корреспондент «Комсомолки» Дарья Клоповская также решила принять участие в таком мероприятии. Она будет выступать в качестве делегата от Греции на Генеральной Ассамблее. И таким образом будет освещать работу модели прямо из гущи событий.

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