В городской мэрии 17 декабря прошли публичные слушания, на которых депутаты и горожане пытались разобраться, почему благоустройство муниципальной земли возле домов и предприятий хотят переложить на собственников зданий. Никто из белгородцев, пришедших на слушания, не поддержан новые правила. В случае, если их все же утвердят, то за содержание участков все же придется платить горожанам.

Мнения прокурора, депутатов от КПРФ и горожан совпали

Почему белгородцы должны благоустраивать муниципальные территории за свой счет?Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Руководитель департамента городского хозяйства администрации Белгорода Александр Немыкин представил новый проект Правил благоустройства, которым гражданам и организациям Белгорода вменяется в обязанность поддержание чистоты и порядка на прилегающих муниципальных территориях. Также докладчик довел до сведения присутствующих, что по проекту поступили письменные замечания от прокурора города Белгорода Владимира Пустовалова, депутатов городского совета от фракции КПРФ, а также ряда граждан.

Прокурор отметил, что обязанность по содержанию муниципальных общественных территорий на собственников земельных участков и других пользователей может быть возложена только федеральным законом или договором, и не может быть предусмотрена Правилами благоустройства.

Почему белгородцы должны благоустраивать муниципальные территории за свой счет?Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Эту же позицию в своем выступлении озвучила и депутат горсовета от фракции КПРФ, юрист Екатерина Клоповская. Она подчеркнула, что участие в благоустройстве территорий для граждан и организаций может быть только добровольным.

Однако разработчики проекта Правил с прокурором и депутатами-коммунистами не согласились и высказали мнение, что Правила все же соответствуют закону. В качестве эксперта слово было предоставлено руководителю секретариата административной комиссии администрации Белгорода Юрию Зуеву, заявившему, что распределять бремя содержания муниципального имущества на граждан местным советам позволяет закон о местном самоуправлении и Градостроительный Кодекс.

Принудительный труд – это же рабство

Почему белгородцы должны благоустраивать муниципальные территории за свой счет?Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Против принятия Правил выступили три депутата горсовета от КПРФ и все граждане, которым удалось добраться до микрофона. Выступали представители различных партий и блогеры, председатели ТОС, общественные деятели, пенсионеры.

Так, адвокат Игорь Захаров сказал: «Принудительный труд на муниципальной земле, согласно международным правовым актам, можно приравнять к рабству».

Руководитель общественной организации «Опора» Александр Резвов выступил со следующим заявлением: «Нельзя нарушать пределы полномочий. Есть федеральный закон, Конституция РФ. Новые Правила нарушают иерархию законов. Почему граждане должны благоустраивать муниципальные территории? Раньше на Руси такое было: оброк и барщина».

Почему белгородцы должны благоустраивать муниципальные территории за свой счет?Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Во время слушаний белгородцы задавали вопросы комиссии о том, как будут заниматься благоустройством прилегающих территорий инвалиды, беременные женщины и пенсионеры? Также пришедшие на публичные слушания требовали экономического обоснования отдельных глав проекта новых Правил благоустройства.

Никто из горожан, пришедших на слушания, не поддержал новации проекта о возложении обязанностей на жителей и организации города по содержанию прилегающих муниципальных территорий.

Чиновникам также пришлось выслушать не только замечания на проект Правил благоустройства, но и претензии по поводу капитального ремонта дворов, реконструкции дворовых территорий, качества коммунальных услуг. Многие из собравшихся так и не смогли выступить, потому что через два часа от начала публичных слушаний руководитель департамента городского хозяйства администрации Белгорода заявил об окончании мероприятия.

В беседе с «Комсомолкой» Александр Николаевич заверил, что все замечания и предложения, поступившие в комиссию и прозвучавшие в зале, будут приняты к сведению, а в проект благоустройства будут внесены соответствующие изменения.

Официальные результаты публичных слушаний пообещали опубликовать в газете «Наш Белгород» через 3 дня.