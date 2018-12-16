2018-12-17T12:40:55+03:00
Общество

Благоустройство Белгорода хотят возложить на его жителей

17 декабря в 15:00 в Белгородской администрации состоятся публичные слушания по вопросу принятия новых правил благоустройства
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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17 декабря в 15:00 в Белгородской администрации состоятся публичные слушания по вопросу принятия новых правил благоустройства.17 декабря в 15:00 в Белгородской администрации состоятся публичные слушания по вопросу принятия новых правил благоустройства.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде планируют принять новые правила благоустройства, новшество которых состоит в том, что администрация города хочет разделить или даже полностью возложить обязанности по поддержанию чистоты и красоты общественных территорий на граждан и организации. 17 декабря в Белгородской администрации пройдут публичные слушания по этому вопросу.

О том, какие изменения будут ждать белгородцев в случае принятия новых правил благоустройства, «Комсомолка» попросила рассказать депутата Белгородского городского совета Юрия Шашнина.

- Граждане, предприниматели и руководители должны будут следить не только за своими земельными участками, но и за соседними муниципальными, в радиусе 15 метров от своего участка, и даже тщательнее, чем за своими, - подчеркнул Юрий Шашнин. - Затраты на обслуживание муниципальных участков по многоквартирным домам планируется включить в ежемесячный платежный документ, что повысит расходы на сумму, рассчитанную по формуле: от 1,5 руб. до 3 руб. х N, где – N общая площадь вашей квартиры. В среднем это составит около 200-300 рублей. По индивидуальным домам расходы будут варьироваться в зависимости от местоположения земельного участка.

Очевидно, что все окажутся в неравном положении перед этим нормативным актом: у кого-то дома стоят прямо рядом с дорогой, им повезло, у кого-то угловой участок, а дальше пустырь – предполагается, что таким «везунчикам» может достаться на обслуживание и несколько гектар, в зависимости от величины собственных угодий.

17 декабря 2018 года в 15 часов в актовом зале администрации города Белгорода (пр. Гражданский, 38) состоятся общественные слушания по вопросу принятия новых правил благоустройства. Белгородцы могут прийти туда с паспортом и высказать разработчикам проекта и депутатам Белгородского городского совета свое мнение по поводу проекта нормативного акта и внести свои предложения.

Ознакомиться с положением по предстоящим публичным слушаниям можно, перейдя на ссылку.

Отметим, что в Брянске подобные положения Правил благоустройства были признаны Верховным Судом РФ незаконными, не соответствующими Конституции и Гражданскому Кодексу РФ.

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